5 funkcí v Počasí z macOS 13, které musíte znát

Pokud jste pečlivě sledovali letošní konferenci WWDC, popřípadě pokud sledujete náš magazín, tak jistě víte o tom, že jsme se při představení macOS 13 Ventura dočkali oznámení několika skvělých novinek, po kterých uživatelé dlouho volali. Konkrétně jsme se dočkali například přidání aplikací Počasí a Hodiny, což je rozhodně skvělý krok kupředu. Co se Počasí týče, tak v macOS 13 vypadá opravdu skvěle a v tomto článku si v něm ukážeme 5 funkcí, které musíte znát.

Součástí aplikace Počasí jsou nově také výstrahy na extrémní počasí, které vás dokáží informovat například o příliš vysokých teplotách, srážkách, bouřkách, požárech apod. Tyto výstrahy se zobrazují, samozřejmě pokud jsou vydány, u každého města, a to v levé horní části. Pokud každopádně na pole s výstrahou klepnete , tak se vám otevře webový prohlížeč, ve kterém si můžete zobrazit veškeré platné výstrahy na konkrétním místě, včetně ostatních informací.

Upozornění na extrémní počasí

Chcete o výstrahách na extrémní počasí vědět jako první? Pokud jste si odpověděli kladně, tak pro vás mám skvělou zprávu. Stejně jako v iOS 16, tak i v macOS 13 Ventura si totiž v Počasí můžete nastavit oznámení na extrémní počasí. Pokud tedy dojde k vydání výstrahy, automaticky vám přijde o této skutečnosti notifikace. Pro nastavení přejděte do Počasí, kde v horní liště rozklikněte záložku Počasí a z menu vyberte Settings… Zde už jen stačí, abyste si aktivovali upozornění na extrémní počasí na současném místě, anebo na uloženém – stačí zaškrtnout Extrémní počasí. Nemáte-li místo uložené stačí se přepnout na další stránku, kde zjistíte, jak na to. Co se týče hodinové předpovědi srážek, tak ta v Česku není k dispozici.