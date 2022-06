Výroba nových iPhonů 14 (Pro) se rozbíhá na plné obrátky

Klasický scénář posledních let se začíná pomalu ale jistě naplňovat i letos. Řeč je konkrétně o zahájení kompletace nových iPhonů, jejichž uvedení chystá Apple na letošní podzim. Komponenty pro něj jsou totiž již podle zdrojů asijského portálu DigiTimes z velké části hotové.

Zdroje DigiTimes tvrdí konkrétně to, že do hlavních montovacích závodů na iPhony v čele s Foxconnem a tak podobně začaly již ve velkém proudit komponenty, ze kterých tamní dělníci nové iPhony ručně sestaví. Proces kompletace pak bude probíhat nejintenzivněji v několika nejbližších měsících s tím, že telefony budou samozřejmě vyráběny v určité míře až do příštího podzimu, kdy je nahradí iPhony 15 (Pro). Poté buď jejich výrobu Apple ukončí a doprodá skladové zásoby, nebo ji sníží na takovou úroveň, která bude dávat z hlediska prodejů smysl.

Zatímco DigiTimes už bohužel neodhaluje žádné další detailní imformace, podle dostupných zpráv z předešlých týdnů víme, že minimálně s iPhony 14 Max by měl mít Apple z hlediska výroby problémy. Ostatní modely chystané pro letošní podzim by ale snad měl být schopen vyrábět v takových objemech, aby jich bylo na podzim dostatek. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že výrobu může ještě zkomplikovat celá řada faktorů a nemá proto smysl zatím jakkoliv více jásat.