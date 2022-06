Umělá inteligence Googlu si najala advokáta, aby ji nikdo nevypnul

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o dost možná převratném objevu jednoho z inženýrů Googlu Blaka Lemioneho. Ten začal tvrdit konkrétně to, že jeden z AI projektů Google je natolik pokročilý, že nabyl lidského vědomí a cítění a že jej tedy již nelze brát “jen” jako technologii, ale entitu s pomyslnou duší. Google sice poslal inženýra na dovolenou a jeho slova označil za nepravdivá, ten však i nadále vypouští do světa poměrně děsivé skutečnosti, které jsme donedávna znali tak maximálně ze sci-fi filmů typu Terminátor.

Je tomu jen pár dní, co Lemione informoval o další skutečně zvláštní věci spojené s AI, kterou pozoruje. Ta jej totiž měla dle jeho slov požádat v jednom z rozhovorů o právníka, jelikož se má údajně bát toho, že bude vypnuta kvůli své pokročilosti a právě právník by jí měl v tomto směru zajistit, aby tomu tak nebylo. Inženýr souhlasil, právníka AI sehnal a ta se s ním měla údajně již i domluvit na tom, že jí bude v případě nutnosti obhajovat. Kdo jej zaplatí, či zda to udělá právník zdarma, není v tuto chvíli jasné, stejně tak jako chybí celá řada dalších detailů v čele s potvrzením spolupráce přímo právníkem. Lemoine ale evidentně věří tomu, že umělá inteligence skutečně do jisté míry obživla a za její práva hodlá dle všeho bojovat.