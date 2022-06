Tato drobnost chybí univerzálnímu ovládání iPadu a Macu jednou myší, trackpadem či klávesnicí k dokonalosti

Když na loňské WWDC Apple představil v rámci systémů macOS Monterey a iPadOS 15 podporu univerzálního ovládání jedním trackpadem, myší či klávesnicí, nejednoho jablíčkáře tím naprosto odrovnal. Universal Control, jak funkci anglicky nazývá, totiž de facto zbořil dosavadní zvyklosti ovládání Maců a iPadů a celkově jejich využitelnost skutečně výrazně zvýšil – tedy samozřejmě myšleno v kombinaci. Nadšení však záhy opadlo poté, co svět na novinku čekal extrémně dlouhou dobu a už se skoro ptal i na to, zda se s ní ještě vůbec počítá. Po vydání se sice úsměv na tvář jablíčkářů vrátil, protože Universal Control funguje skutečně dobře, ale jeden drobný nedodělek nejen mě, ale i mnoha uživatelům dle jejich příspěvků na sociálních sítích tak trochu schází. Řeč je konkrétně o možnosti snadného odemykání/uzamykání tabletu.

Osobně využívám iPad v poslední době de facto jen jako další zobrazovací plochu vedle displeje Macu například v situaci, kdy potřebuji pro potřeby článku něco vytáhnout z iPadOS, potřebuji to vidět optikou iPadu či zkrátka chci ovládat něco separátně – zejména tedy HomeKitovou Domácnost či Spotify. Tablet mám proto umístěný neustále na jednom místě a připojení k napájení, takže při využívání Universal Controlu nemusím znovu nastavovat jeho polohu a tak podobně, což je super. O to víc zamrzí, že abych mohl funkci na iPadu využívat, musím jej vždy ručně probudit. Upřímně řečeno mi to přijde poměrně zvláštní, protože pro probuzení jsem do něj schopen zadat číselný kód již z mé Magic Keyboard, popřípadě jej celkově již ovládat přes trackpad. Tentýž „problém“ je pak i s uzamknutím iPadu ve chvíli, kdy jej již nepotřebuji využívat. I v tomto případě po něm totiž musím fyzicky sáhnout a něco na něm stisknout. Jasně, v obou případech se jedná do jisté míry o drobnosti, ale musím říci, že na plynulosti práce se zkrátka podepíší a je to škoda.

Řešení celé záležitosti by přitom mohlo být extrémně jednoduché. Bohatě by totiž stačilo, kdyby Apple nějakým způsobem naučil buď iPady budit se přejetím kurzoru na ně i ve chvíli, kdy jsou uspané, popřípadě kdyby přidal do rozhraní pro ovládání Universal Controlu prvek v podobě softwarového tlačítka, kterým by šlo zařízení vzbudit. Totéž by pak nebylo od věci nasadit i na iPady do ovládacího centra, ve kterém by se mohl při propojení přes Universal Control objevit nový ovladač pro uzamknutí a tedy i zhasnutí displeje. Ačkoliv by se jednalo o naprosté drobnosti, není pochyb o tom, že nějaké to pracovní flow by se díky nim dostalo na vyšší úroveň. Přeci jen, dávat ruce z klávesnice a myši či trackpadu jen kvůli probuzení či zamknutí iPadu je tak trochu opruz.