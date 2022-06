Čipy Apple Silicon čeká zřejmě již letos obrovský krok kupředu

Zdá se, že má Apple u svých počítačovo-tabletových čipů Apple Silicon na dosah další extrémně důležitý krok k jejich zlepšení. Podle asijského portálu DigiTimes má totiž údajně v plánu vyrábět nové čipy M2 Pro a M3 3nm procesem, což výrazně zvýší jejich výkon a zároveň sníží energetickou spotřebu. Nynější M1 a základní M2 je přitom vyroben “jen” 5nm procesem.

Jak velký výkonnostní skok očekávat lze sice v tuto chvíli jen hádat, nicméně podíváme-li se na minulosti Applu a přechody jeho mobilních čipů ze starších na novější výrobní procesy, vždy jsme se bavili řádově o desítkách procent výkonu navíc v kombinaci s výrazně nižší spotřebou. A jelikož se Applu mezi M1 a M2 podařil udělat vcelku solidní (zhruba 20%) výkonnostní rozdíl bez zásadní změny výrobního procesu, z logiky věci se dá očekávat, že přechod z 3nm na 5nm bude o poznání vyšší než to, co zvládl již nyní – někteří experti odhadují dokonce zdvojnásobení výkonu při stejné či nižší spotřebě, což by bylo něco neuvěřitelného.

Zda se podaří plány uskutečnit nicméně nestojí jen na Applu, ale i na jeho partnerovi – výrobci čipů TSMC. U něj si sice již kapacity na výrobu 3nm čipů údajně zarezervoval, nicméně jak rychlý výrobce se zahájením prací bude je jen a jen na něm. Aby totiž mohl výrobu odstartovat, musí na ni nejprve připravit linky a vše ostatní, což je časově poměrně dost náročné. S trochou štěstí by však měl být již letos schopen první 3nm čipy ve formě M2 Pro přinést a Applu tedy umožnit jeho počítače posunout opět o pořádný kus kupředu. Dřív než na podzim, ne-li takřka na začátku zimy, se však uvedení očekávat nedá.