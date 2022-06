5 nejlepších držáků do auta pro iPhone

Držáky do auta jsou především v létě velmi vyhledávané. A není se čemu divit, jelikož lidé začínají hodně cestovat, a pokud nemají v autě k dispozici CarPlay, popřípadě kvalitní navigaci, tak se musí spolehnout právě na svůj telefon. Držáků do auta pro iPhone je na trhu k dispozici opravdu mnoho, v tomto článku se každopádně podíváme na 5 nejlepších, ze kterých si určitě vyberete.

AlzaPower Holder ACS100

Prvním držákem, který jsme do tohoto článku vybrali, je AlzaPower Holder ACS100. Jedná se o mechanický držák, který lze prostřednictvím přísavky jednoduše připevnit na sklo či palubní desku. Mechanické čelisti tohoto držáku jsou schopné udržet telefony s úhlopříčkou od 4″ do 6.3″ a co se týče manipulace, tak tu zvládnete jednou rukou – stačí stisknout tlačítko pro uvolnění čelistí. A co se týče vyladění pozorování, tak je k dispozici 360° kloub. Cena tohoto držáku je 249 korun.

AlzaPower Holder ACC200

Nevyhovují vám držáky s přísavkou a máte radši držáky, které se upevňují do ventilace? Pokud ano, tak i v tomto případě vás potěším, a to držákem AlzaPower Holder ACC200. Tento držák je, stejně jako výše uvedený model ACS100, mechanický a k udržení chytrého telefonu využívá čelisti, které lze odemknout jediným stisknutím tlačítka. I tento držák dokáže pojmout telefony s úhlopříčkou od 4″ do 6.3″ s tím, že držák jednoduše připnete jak do vertikální, tak i do horizontální ventilace, a to díky unikátnímu systému uchycení. Samozřejmostí je jednoduchá manipulace jednou rukou a 360° kloub. Cena tohoto držáku je 299 korun.

iOttie Easy One Touch 5

Jestliže hledáte držák s kvalitním provedením, který lze pomocí pevné přísavky připevnit buď na sklo, anebo na palubní desku, tak by se vám mohl líbit iOttie Easy One Touch 5. Tento držák využívá k uchycení zařízení taktéž čelisti a jedná se o jeden z nejprodávanějších držáků vůbec. Základnu držáku jednoduše přísavkou připevníte podle potřeby na konkrétní místo s tím, že můžete využít 360° kloub a úhlel otáčení 225°. Tím to ale nekončí, jelikož držák iOttie Easy One Touch 5 nabízí ještě teleskopické rameno, které má rozsah od 12,7 do 20,3 centimetru, takže si ho můžete jednoduše podle potřeby přiblížit k sobě. Tento držák dokáže pojmout zařízení až o šířce 9,2 centimetru, což odpovídá zhruba 6.3″ displeji – ideální je ale změřit. Cena tohoto držáku je 689 korun.

FIXED MagClick

Veškeré výše uvedené držáky jsou klasické tak, jak je známe už delší dobu. S příchodem iPhonů 12 však Apple představil technologii MagSafe, která využívá magnety zabudované v zádech jablečných telefonů. Kromě nabíjení je možné MagSafe využít právě také k magnetickému přichycení na kompatibilní magnetické držáky do auta. Jedním takovým držákem, který je velmi oblíbený, je FIXED MagClick. Tento držák se uchycuje do ventilace a kromě toho, že vaše zařízení drží, tak jej při tom také nabíjí, a to až výkonem 15 W při využití MagSafe, anebo 7.5 W při klasickém bezdrátovém Qi nabíjení. Tento držák je minimalistický a malý, což některým může vyhovovat. Vyjde vás na 989 korun.

Swissten MagSafe držák s nabíjením

Posledním držákem, kterému se v tomto článku budeme věnovat, je držák Swissten MagSafe, který taktéž podporuje nabíjení, a to až výkone 15 W při využití MagSafe, každopádně lze tento držák využít i ke klasickému Qi bezdrátovému nabíjení s výkone 7.5 W. Oproti výše zmíněnému FIXED MagClick je držák Swissten o něco komplexnější a mohutnější. Taktéž se připevňuje do výdechů klimatizace, a to s využitím dvou čelistí, které k sobě po uchycení připevníte. Držák Swissten MagSafe má pak vestavěný USB-C kabel, který je nutné připojit k napájení ve vozidle. Po stránce zpracování vypadá opravdu dobře a jde ve stopách designu nejnovějších iPhonů. Cena tohoto držáku je 899 korun.

