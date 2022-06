Ovládněte s těmito tipy a triky dokonale soukromí na vašem iPhonu

Společnost Apple sice nabízí uživatelům možnost do jisté míry ovládat, kontrolovat a spravovat to, k jakým oblastem mají přístup jednotlivé aplikace, ale pravdou je že při velké spoustě aplikací může být často snadné ztratit o těchto důležitých věcech přehled. Každá z aplikací vyžaduje přístup k jinému druhu dat. Běžecká aplikace například může požadovat přístup k přesné poloze, aplikace pro úpravu fotografií zase pro změnu přístup do vaší fotogalerie. V dnešním článku vám představíme čtyři způsoby, jak lépe spravovat soukromí a přístup aplikací. na vašem iPhonu.

Důkladná kontrola

Někdy se může stát, že některá aplikace bude vyžadovat přístup k datům, která ve skutečnosti ke svému provozu nezbytně nepotřebuje. To, k jakým datům vyžaduje daná aplikace přístup, můžete zjistit ještě před jejím stažením, a to přímo v App Storu. Stačí, když v jablečném online obchodě s aplikacemi zadáte název dané aplikace. Na hlavní stránce aplikace zamiřte o něco níže do sekce Ochrana soukromí v aplikaci, kde můžete zjistit, jaké údaje daná aplikace používá k vašemu sledování, nebo třeba které údaje využívá pro účely reklamy třetích stran.

Změna povolení

Jednotlivá povolení přístupu k datům můžete u všech svých aplikací snadno spravovat. Zamiřte na iPhonu do Nastavení a klepněte na Soukromí. Zde najdete seznam jednotlivých kategorií dat. Poté, co na danou kategorii klepnete, se vám zobrazí seznam aplikací, které mají k těmto datům přístup. Přístup jednotlivých aplikací můžete zakázat deaktivací, a naopak aktivací u názvu aplikace přístup opět povolíte.

Polohové služby

Mnohým uživatelům může dělat starost fakt, že některé aplikace mají přístup k jejich poloze, přestože tato informace není pro fungování dané aplikace vůbec důležitá. Pokud chcete deaktivovat polohové služby u vybraných aplikací, spusťte na iPhonu Nastavení -> Soukromí -> Polohové služby. Zde můžete polohové služby zcela deaktivovat, případně upravit přístup jednotlivých aplikací k těmto údajům.

Sledování ze strany aplikací

Novější verze operačního systému iOS umožňují uživatelům určit, zda se nechají sledovat od všech aplikací, zda sledování zcela zakážou, nebo zda se na možnost sledování budou jednotlivé aplikace muset „zeptat“. Pro správu sledování spusťte na iPhonu Nastavení -> Soukromí. Klepněte na Sledování, a pokud chcete aplikacím povolit žádosti o sledování – tedy pokud chcete, aby se vás vždy jednotlivé aplikace „dotázaly“ – aktivujte v horní části displeje položku Povolit aplikacím žádosti o sledování.