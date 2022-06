Proč jsem již roky věrný tvrzeným sklům PanzerGlass namísto levným kouskům z Číny

Používání iPhonu bez tvrzeného skla na displeji si valná většina z nás nedokáže z dlouhodobého hlediska prakticky představit. Přeci jen, poškrábaný, nedej Bože pak prasknutý displej není v žádném případě nic příjemného – tím spíš, pokud se vám tak úplně nechce “investovat” do jeho výměny či se nechystáte koupit v dohledné době zbrusu nový telefon. Jak ale vybrat sklo, které dává z hlediska ochrany i ceny skutečně smysl, když jich jsou na trhu v současnosti bez jakékoliv nadsázky desítky, ne-li stovky? Já mám v tomto směru již dlouhé roky jasno a v následujících řádcích se vám pokusím svůj pohled na věc nastínit.

Jak už jste z titulku poznali, jsem v současnosti věrný sklům PanzerGlass. Nebudu vám však lhát, rozhodně tomu tak nebylo vždy. Když se začala dostávat tvrzená skla do popředí zájmu veřejnosti na úkor fólií, neviděl jsem sebemenší důvod v tom, do nich “vrážet” jakékoliv větší částky než jsem musel a tudíž jsem značková skla obcházel obloukem a spoléhal se na skla z Číny za pár korun. Ta mi tehdy přišla skutečně dobrá, avšak postupem času mi na nich začalo vadit jednak to, že se některé typy vždy po nějakém čase začaly odlepovat, jednak poměrně rychlá ztráta jejich oleofobní vrstvy a tedy horší skluz prstu po nich a jednak taky to, že nedokáží telefon ochránit tak dobře, jak jsem doufal. Nevím, jestli jsem měl tehdy smůlu, ale když už mi telefon (tehdy iPhone 5) spadl na zem, kromě tvrzeného skla to většinou alespoň trochu schytal i displej pod ním. NIkdy se mi sice nepodařila udělat klasická pavučina, drobné ťukance po okrajích (a to i ve chvíli, kdy mi telefon vyloženě na hranu nespadl) se ale nasčítaly. Poslední kapkou pak byl pád iPhonu 5c mého bratra z relativně malé výšky displejem přímo na zem. Přestože dopadl zhruba z metru na linoleum a přestože byl chráněn právě tvrzeným sklem z AliExpressu za pár korun, displej byl naprosto napadrť. Paradoxně tvrzené sklo vyvázlo takřka bez škrábance, jelikož se z nějakého pro mne doposud nepochopitelného důvodu při pádu od displeje oddělilo a tedy neabsorbovalo ani malou část nárazu.

Přestože na časté pády telefonu na zem netrpím, tato příhoda mě profackovala natolik, že jsem se s pořízením iPhonu 6 rozhodl poprvé v životě otestovat nějaké dražší sklo, které mělo být o poznání kvalitnější než levná Čína. (Nebavme se teď o tom, že z Číny jsou ve výsledku všechna skla, protože na toto konto by se dalo říci, že z Číny jsou i iPhony za 40 tisíc spolu s low-costovými Xiaomi za jednotky tisíc a rozdíl mezi nimi evidentně je, stejně jako je mezi tvrzenými skly.) Pamatuji si, že mě tehdy vyšlo na nějakých 500 Kč, což byl více než desetinásobek ceny skel, na která jsem byl do té doby zvyklý. Když jsem jej však tehdy nalepil, začal jsem chápat, za co jsem připlácel. Zpracování skla jako takového bylo na mnohem vyšší úrovni, skluz prstu po něm také mnohem lepší a i přilnavost k displeji byla díky kvalitnějšímu lepidlu tak nějak lepší. Nadšený jsem ze skla byl i po pár měsících využívání, jelikož po něm prst klouzal pořád stejně, neobjevily se na něm žádné škrábance a dokonce přežilo i pár pádů na zem. Utracené peníze za něj mi tedy rázem nevadily.

V době, kdy jsem jej ještě využíval, jsem začal psát pro Letem světem Applem, v rámci čehož přišla první možnost vyzkoušet si, jaký je v praxi právě PanzerGlass. Nebudu vám lhát. S mým starým sklem jsem byl velmi spokojen a z telefonu se mi kvůli recenzi skla, se kterým jsem do té doby neměl žádnou zkušenost, se mi absolutně nechtělo sundávat. Nic jiného mi však nakonec nezbylo a já si tak PanzerGlass poprvé nalepil, čímž jsem započal nejen já, ale i mí blízcí dlouholetou cestu s ním. Sklo si mě totiž svými vlastnostmi naprosto získalo. Oproti předešlému kousku mělo totiž vlastnosti ještě o třídu lepší, ještě lépe se mi lepilo, lépe zpod něj šly vytlačit vzduchové bubliny a z dlouhodobého hlediska mi přišlo i daleko lépe vyleštitelné, příjemné na dotyk a v neposlední řadě ani v případě modelů s bílými rámečky nezažloutlo, zatímco to předešlé bohužel ano, byť jsem si toho všiml až při jeho výměně za PanzerGlass. A odolnost? Proti škrábancům bezponkurenční, proti prasknutí pak taktéž skvělá.

V průběhu posledních několika let jsem si na telefon nalepil snad všechny typy skel PanzerGlass, díky čemuž mám parádní srovnání z hlediska jejich postupného vývoje. A musím říci, že ten je více než výrazný a to jak z hlediska vlastností, tak i nejrůznějších vychytávek “navíc”. Přijde mi, že jsou skla rok od roku dotykově příjemnější, ale hlavně technicky zajímavější. Od běžných průhledných kousků se totiž PanzerGlass dostal k modelům s antireflexní úpravou, filtrem proti modrému světlu, filtrem pro zvýšení soukromí, antibakteriální vrstvou a tak podobně. Zkrátka a dobře, rozhodně je z čeho vybírat, což je super pro každého, kdo si rád svůj telefon přizpůsobí k obrazu svému co možná nejdokonaleji.

A ochrana? V žádné případě si nemůžu stěžovat. Jedním dechem ale musím dodat, že zda telefon pád přežije či nepřežije není jen o tvrzeném skle, ale i o souhře šťastných náhod ve formě dobrého úhlu dopadu na zem a tak podobně. Má nejhorší “pádová” příhoda se sklem PanzerGlass byla, když mi tehdy iPhone XS vypadl ve chvíli nepozornosti z ruky a spodní hranou narazil do MacBooku. V té době jsem měl 16” Pro, tedy pořádně velké, těžké a tvrdé železo. Náraz byl částečně devastující – spodní strana skla byla na odpis a to takovým způsobem, že se regulérně skoro až odštípla. Když jsem toto poškození poprvé viděl, zatajil se mi dech a v duši jsem se začal pomalu srovnávat s tím, že jsem si XS zlikvidoval. Když jsem ale sklo lehce nadchlípnul, zjistil jsem, že je displej bez jakéhokoliv poškození. PanzerGlass tedy tehdy absorboval kompletní náraz a mě zachránil tehdy ještě pořádně drahý telefon. Pamatuji si, že ještě ten den jsem si objednal totéž sklo znovu a od té doby jsem značce zcela oddán. Postupně jsem na ní přivedl celou mou rodinu spolu s přáteli, kteří si vlastnosti PanzerGlass skel taktéž nemohou vynachválit. Jasně, najdou se i tací, kterým cena zkrátka nedává smysl a neustále si stojí za tím, že jsou kvalitativně srovnatelná s těmi z AliExpressu. Vyvracet jim to nechci a nehodlám, ale mé zkušenosti jsou zkrátka zcela jiné a jsou pro mne natolik přesvědčivé, že zkrátka nízkou cenu AliExpressu přebíjí. Holt, na frázi “nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci” opravdu něco je.