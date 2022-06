Netflix na iPhony konečně přivede oceňovanou taktickou strategii Into the Breach

Netflix si plánuje hýčkat své předplatitele z řad hráčů. Nejenže na službu míří spousta seriálů na motivy videoher, streamovací gigant investuje i do nabídky mobilních her, které můžete hrát přes jeho aplikaci. Nedávno jsme psali o exkluzivní dohodě s vývojáři skvělého Monument Valley, nyní můžeme s radostí oznámit, že si společnost zajistila další skvělou exkluzivitu. Již léty prověřenou taktickou strategii Into the Breach si totiž budete v budoucno moci na zařízeních s iOS zahrát jen přes aplikaci Netflixu. Na tahovku, jako dělanou pro mobilní obrazovky, se přitom čekalo dlouhá léta. Dlouhé čekání se ovšem vyplácí, protože mobilní Into the Breach dorazí ve speciální Advanced Edition s hromadou nového obsahu.

V tahovém rogueliku bojujete jednotky obrovských mechů s gigantickými monstry. Ve válce nejde přitom o nic menšího než o budoucnost celé planety. Pixelartová strategie je především o chytrém plánování jednotlivých tahů, kdy musíte předjímat nejen svoje akce, ale i schopnosti nepřátel společně s okolím bojiště. Na herních mapách totiž stojí i civilní budovy plné vystrašených obyvatel. Advanced Edition přidává do základní hry nové typy mechů, pilotů, bossů i hromadu nových misí. Vše je přizpůsobené dotykovému ovládání a v aplikaci nenajdete žádné reklamy ani mikrotransakce. Into the Breach dorazí na Netflix 19. července.