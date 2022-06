Netflix přichází s novou hrou, stojí za ní vývojáři Monument Valley

V rámci své každoroční akce Geeked Week se Netflix pochlubil novými přírůstky do svého stále se rozšiřujícího katalogu mobilních her. Přitom to vypadá, že na navazování exkluzivních spoluprací streamovací služba šetřit nebude. Netflix totiž pro svou službu ukořistil novinku od talentovaných vývojářů ze studia Ustwo Games. Společnost, známá především svou skvělou logickou hrou Monument Valley, představila netradiční tahovou strategii, ve které místo zabíjení nepřátel půjde především o kooperaci při hraní fiktivní míčové hry. Desta: The Memories Between bude pomocí metafor objevovat vztah člověka s vlastními vzpomínkami a to, jak se může vyrovnat s neuzavřenými záležitostmi. Vývojáři společně s představením uvolnili i první ochutnávku ze samotného hraní, z nichž je jasné, že ve studiu pracují fanoušci klasického Final Fantasy Tactics.

Namísto fantastických říší se ovšem zdejší taktické souboje odehrávají ve snech hlavní hrdinky. Ta musí za pomocí různých triků vyzrát na protihráče v již zmiňované míčové hře. Ustwo má zkušenosti s originálně pojatými hrami, doufejme tak, že udrží svou sérii výborných projektů. Přesné datum vydání jsme se během představení hry nedozvěděli. Do mobilní aplikace Netflixu by ale podle všeho měla dorazit již velmi brzy. Pokud si mezitím chcete vyzkoušet jiné hry od Ustwo Games, můžete si zahrát již zmíněné Monument Valley, nebo si prohlédnout ostrov plný přírody v Alba: A Wildlife Adventure.