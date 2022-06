iPhony 14 (Pro) se dočkají větší baterie, tento model si však naopak pohorší

Pryč jsou časy, kdy Apple víceméně ignoroval přání jablíčkářů a mezigeneračně zlepšoval výdrž iPhonů jen minimálně. V posledních několika letech jsme se totiž z jeho strany dočkali skutečně výrazných upgradů, které prodloužily výdrž iPhonů o dlouhé hodiny a to nejen díky softwarové optimalizaci či úspornějšímu procesoru, ale konečně taky i díky větším bateriím. A právě ty má v plánu nasadit u skoro všech modelů i letos.

S informací o větších akumulátorech v iPhonech 14 (Pro), které jim zajistí lepší výdrž, přispěchal jako první leaker ShrimpApplePro, který se v minulosti ukázal jako velmi schopný. Ten se nechal konkrétně slyšet, že model 14 dostane 3279mAh akumulátor oproti 3227mAh v iPhonu 13, 14 Pro pak nabídne 3200mAh akumulátor oproti 3095mAh z iPhonu 13 Pro. Naopak iPhone 14 Pro Max si má akumulátorově poměrně překvapivě pohoršit a to konkrétně na 4323mAh z 4352mAh, které nabízí iPhone 13 Pro Max. Je však pravděpodobné, že tento pokles Apple dokáže dohnat úspornějšími komponenty či softwarem, takže si 14 Pro Max oproti loňskému 13 Pro Max nepohorší. Co se pak týče iPhonu 14 Max, kterým Apple nahradí model mini, ten má disponovat 4325mAh akumulátorem, což by z něj mělo teoreticky dělat iPhone s nejlepší výdrží letoška.

Všechny nové iPhony by měl Apple představit v průběhu měsíce září, pravděpodobně pak klasicky v jeho první polovině. Ve druhé polovině by jej pak měl začít prodávat, aby měl co nejvíce času na to, dostat se lidem pod kůži a následně zabodovat s blížícími se Vánoci. Jak se mu to podaří nicméně ukáže samozřejmě až čas, kterého bude mít na oslnění iPhonem 14 Apple víc než dost.