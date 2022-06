Objevily se fotky záhadného „nástupce AirPortu“, zřejmě vás zklamou

Je tomu jen pár týdnů, co začali jablíčkáři potají doufat v oživení síťových prvků AirPort, jelikož si Apple právě jeden síťový prvek nechal certifikovat u FCC. Záhy se však ukázalo, že se velmi pravděpodobně jedná jen o interní zařízení například do kanceláří Applu či do jeho obchodů. Že tomu tak takřka 100% je nyní potvrzují i fotky vložené do databáze certifikačního úřadu FCC a to hned ze dvou důvodů. Jednak není zařízení designově vůbec zajímavé a jednak už jen to, že se objevilo takto veřejně v databázi značí, že jej Apple nemá v úmyslu jakkoliv utajovat a tedy jej nemá připraveno pro veřejnost.

Jak můžete na fotkách vedle tohoto odstavce vidět, zařízení má poměrně fádní design ve formě tmavého kvádrovitého těla, na jehož protilehlých nejmenších stranách jsou umístěny zdířky – konkrétně USB-C a Ethernetový port. Na boku zařízení jsou pak viditelné QR kódy (jeden z nich je F6WQQ7G06N) a oznčení For Development Use Only, z čehož jasně vyplývá, že se jedná pro účely vývoje. Nic dalšího sice už z fotek bohužel vyčíst nelze, budeme-li však vycházet z informací z dřívějška, v zařízení by se měl skrývat ještě WiFi modul, NFC, 32GB interní paměti a 1,5GB operační paměti. Běžet by v něm navíc měla odlehčená verze iOS, kterou Apple využívá třeba i ve svém Studio Displayi. Více informací však už o produkt nemáme a zřejmě už nikdy ani mít nebudeme. Skončí-li totiž opravdu v kancelářích či obchodech Applu, upadne rázem v zapomnění.