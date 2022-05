Nadšení bylo předčasné. Tajený “nástupce AirPortu” zřejmě není určený pro veřejnost

Je tomu jen pár desítek hodin, co internet zaplavily nadšené zprávy o tom, že Apple možná brzy oživí relativně nedávno usmrcenou produktovou řadu routerů AirPort, díky čemuž by si tak mohli jablíčkáři znovu postavit svou bezdrátovou internetovou síť na jeho řešení. Jak se však nyní zdá, nadšení bylo bohužel předčasné. Na dokumenty u amerického certifikačního úřadu (FCC) si totiž blíže posvítil portál MarRumors, který v nich odhalil pár detailů prakticky vylučujících možné nasazení na pulty obchodů – tedy minimálně ve verzi, kterou si nechal Apple certifikovat.

Certifikovaný síťový adaptér, jak Apple zařízení sám označuje, má hned tři háčky. Prvním je absence podpory bezdrátového standardu sítě 802,11ac, též označovaného jako WiFi 5. S ohledem na tuto skutečnost je tedy jasné, že by zařízení nebylo využitelné se starší elektronikou, čímž by Apple přišel o značnou část potenciálních zákazníků. Druhým háčkem je pak to, že adaptér používá pouze pásmo 2,4GHz WiFi a nikoliv i 5GHz, které je přitom u moderních routerů naprostým standardem a to jak v oddělené formě, tak v nejrůznějších sloučeninách umožňujících připojenému zařízení “přeskakovat” z pásma na pásmo dle toho, jaké mu zrovna více vyhovuje rychlostně a pokrytím. Z hlediska dnešní době se tedy opět jedná o nesmyslné a komerčně smrtelné omezení. Třetím háčkem je pak styl napájení adaptéru. K dispozici je na něm totiž pro tyto účely stařičké USB-A, které však Apple pro napájení nevyužívá, jelikož místo něj razí USB-C či vlastní řečení ve formě Lightningu. Oba tyto porty jsou sice na adaptéru k dispozici, mají však sloužit jen pro synchronizaci a nikoliv napájení.

S ohledem na všechny tyto skutečnosti je prakticky jasné, že v podobě, kterou si Apple u zařízení certifikoval, by na pultech obchodů naprosto pohořel, což si i s ohledem na své jméno nemůže absolutně dovolit. Prakticky jediným vysvětlením certifikace je tak to, že se jedná o zařízení určené pro interní účely ať už do kanceláří či Apple Storů. Takových má ostatně Apple celou řadu a není sebemenší důvod, proč by ji nerozšiřoval i nadále.