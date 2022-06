Takto fotí iPhone 13 Pro ve Vysokých Tatrách

Ani téměř devět měsíců poté, co mi iPhone 13 Pro dělá společníka dnem i nocí, nedokáži u některých fotek pochopit, jak je možné, že jsou foceny na obyčejný telefon. Pokud třináctka něčím skutečně vyniká, pak je to právě její fotoaparát, který i když se na první pohled může zdát velmi podobný s předchozí generací, tak vám dokáže den co den vyrážet dech. Tentokrát jsme vyrazili na kratší dovolenou do Vysokých Tater, odkud také pochází všechny níže uvedené fotografie, na kterých se můžete podívat, jak fotí iPhone 13 Pro se základním nastavením a základní aplikací Fotoaparát.

Rád bych zdůraznil, že fotografie nejsou nijak upravené v postprodukci a zároveň ani nemají ambice hrát si na nějaké umělecké fotky. Jsou to zkrátka fotografie, které si z dovolené nebo výletu může dovést domů každý běžný uživatel iPhone 13 Pro nebo iPhone 13 Pro Max.