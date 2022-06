Obliba AirTagů neustále strmě roste, Apple už přemýšlí nad druhou generací

Měl to být nenápadný doplněk produktového portfolia, ale nakonec se z něj stal hit. Tak přesně takto by se dal v krátkosti charakterizovat lokalizátor AirTag, který Apple světu představil loni na jaře. Tvrdí to alespoň zdroje analytika Ming-Chi Kua, které se dají ve fanouškovském světě Applu označit za jedny z nejlepších vůbec.

Kuovy zdroje konkrétně uvádí, že ačkoliv Apple uváděl AirTag na trh skutečně coby drobnost bez většího potenciálu, kvůli čemuž se nezaměřoval ani na jeho silné prodeje či větší propagaci, produkt si i tak našel skutečně velkou oblibu. Jen za loňský rok jej měl Apple stihnout prodat na 20 milionů kusů, přičemž letošek – i díky tomu, že jej má na prodeje Apple celý – by měl přinést dalších 35 milionů prodaných AirTagů. Z těchto čísel je tak naprosto jasné, že produkt jablíčkáře velmi zaujal, což mělo Apple přivést k myšlenkám o jeho druhé generaci. Co přesně by ta mohla obsahovat či kdy dorazí je však v tuto chvíli ve hvězdách, jelikož je celý produkt jako takový velmi pravděpodobně teprve ve vývojových plenkách, ne-li jen na papíře. Přesně kvůli tomu tak nemá smysl očekávat, že se jej dočkáme v nejbližší době.

