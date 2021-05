Zanedlouho to budou už dva týdny od chvíle, co Apple na své jarní konferenci konečně představil lokalizační přívěšky AirTags. Podle dostupných informací byl Apple připraven své přívěšky představit již v roce 2019 – i proto většina z nás netrpělivě čekala a doufala ve vydání již minulý rok. Veškeré spekulace jsou ale konečně u konce a mnoho z nás už má své AirTagy doma. Mezi jednu z nejlepších funkcí těchto přívěšků patří precizní vyhledávání, a to s pomocí ultra-širokopásmového čipu U1. Při využití této funkce můžete polohu vašeho předmětu určit s přesností na centimetry. Někteří uživatelé si však stěžují na to, že možnost pro precizní vyhledávání AirTagů nevidí – naštěstí máme řešení.

Co dělat, když na iPhone nefunguje precizní vyhledávání AirTagu

V případě, že jste si úspěšně aktivovali váš AirTag, avšak v rámci aplikace Najít v sekci Předměty nevidíte možnost pro spuštění vyhledání vašeho lokalizačního přívěšku, tak není třeba věšet hlavu. Řešení tohoto problému je relativně jednoduché – vše zmáknete během pár sekund. Postupujte tedy následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže a klepněte na kolonku Soukromí.

a klepněte na kolonku Nyní v horní části obrazovky rozklikněte kolonku Polohové služby.

Poté sjeďte o kus níže k seznamu s aplikacemi, kde otevřete kolonku Najít.

k seznamu s aplikacemi, kde otevřete kolonku Zde je nutné, abyste provedli dvě změny: Kategorie Přístup k poloze : zaškrtněte Při používání aplikace ; Kolonka Přesná poloha: pomocí přepínače aktivujte.



Jakmile výše uvedené nastavení provedete, tak aplikaci Najít ukončete a opětovně otevřete. Poté stačí přejít do sekce Předměty, kde už se u jednotlivých předmětů kolonka pro vyhledání zobrazí. Aby se vůbec tato možnost mohla zobrazit, tak je nutné, abyste měli iPhone s čipem U1, tedy iPhone 11 a novější. Starší jablečné telefony tento čip nemají a precizní vyhledávání vám fungovat nebude. Zároveň je nutné, abyste pro zprovoznění AirTagů měli nainstalovaný iOS 14.5 a novější – ve starších verzích iOS vám AirTagy vůbec nebudou fungovat. Mimo jiné pro využití AirTagů samozřejmě nutné, abyste měli zapnuté Bluetooth, společně s Wi-Fi.