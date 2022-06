Jsou novinky ve watchOS 9 předzvěstí příchodu odolných Apple Watch?

Jak jste jistě zaznamenali, Apple v minulém týdnu odhalil nový operační systém v podobě watchOS 9. Za sebe mohu říct, že jak jsem od tohoto systému moc nečekal (po vzoru loňského watchOS 8), byl jsem poměrně mile překvapen. Nejvíce se samozřejmě odehrálo na poli Fitness, kdy watchOS 9 bude zaznamenávat více informací, poskytne funkci srdečních zón či třeba vícero sportovních aktivit během jednoho tréninku. Colin Jenkins z Connect the Watts se ve svém komentáři domnívá, že by nové sportovní funkce mohly být skvělým podhoubím pro příchod Apple Watch pro extrémní sporty. Díky zkvalitnění monitorovacích funkcí Apple Watch se totiž logicky stanou hodinky výrazně využitelnějšími pro větší množství aktivit – tedy samozřejmě i pro ty extrémnější.

Jen připomeňme, že od loňského roku se tu a tam objevily zprávy, že by Apple s tímto typem Apple Watch mohl skutečně přijít. Neví se o nich absolutně nic a vše je v rovině spekulací. Leckoho by ale mohlo napadnout, že Apple Watch pro náročnější sportovce by zřejmě přinesly robustnější tvar přinášející vyšší odolnost proti nárazům, lepší výdrž baterie a možná i nějakou sadu krytů či vnějším povrchem podobným hodinkám Casio G-Shock. V minulosti se navíc objevila patentová přihláška popisující voděodolnost Apple Watch na sportovní úrovni (20 ATM) a lepší detekci vniknutí vody. Nicméně jako vždy bude mít poslední slovo Apple. Myslíte, že by jablečná společnost měla rozšířit svou nabídku Apple Watch o model určený pro extrémní sporty? Pokud máte zájem již watchOS 9 na svých hodinkách vyzkoušet, navštivte tento odkaz.