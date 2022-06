Apple právě představil watchOS 9

Nový operační systém byl na letošní WWDC představen taktéž pro Apple Watch. Je zvykem, že ohledně operačních systémů je opravdu málo úniků. A když už se nějaký naskytne, týká se v drtivé většině případů iOS. Pokud se ohlédneme do minulosti, watchOS je roky stále stejný systém bez větších novinek. Tento operační systém je taktéž jedním z důvodů, proč se spekuluje, že by možná bylo lepší aktualizace systémů činit co dva roky. Mrkneme-li například o rok zpět, v souvislosti s watchOS 8 Apple odhalil ciferníky z portrétových fotografií, vylepšení Fitness+, vylepšení Dýchání a drobný redesign aplikace Fotky a Hudba. Žádné zásadní změny tedy nenastaly. Jak je to ale letos? Pojďme se na největší novinky watchOS 9 podívat.

watchOS 9 novinky:

Ciferníky a notifikace

Ve watchOS 9 se Apple zaměřil na ciferníky. Došlo k přidání nových ciferníků, přičemž jako nejzajímavější se jeví portrétní ciferník s naší planetou a měsíční kalendář. Došlo taktéž k redesignu notifikací, kdy vám zpráva vyjede z horní poloviny obrazovky. Na ciferníku se objeví notifikace Siri, pokud ji budete používat.

Redesign aplikací

Bylo by divné, kdyby jablečná společnost na žádnou aplikaci po designové stránce „ani nesáhla“. Vylepšení se dočkaly aplikace Podcasty a Kalendář.

Cvičení

Změny nastaly na poli cvičení, neboť byly použity metriky, pohledy, tréninkové zkušenosti inspirované vysoce výkonnými sportovci. Při cvičení bude zobrazeno větší množství informací. Do watchOS 9 dorazí podpora zón srdečního tepu, neboť při různé tepové frekvenci v tele probíhají různé procesy (pálení tuků). S touto funkcí bude tedy daleko jednodušší se na tyto procesy zaměřit. Taktéž dorazí funkce ukládání stále stejných tras. Při běhu tedy bude snadnější pozorovat změny vaší výkonnosti. S pomocí digitální korunky bude možné měnit zobrazení informací přímo při běhu. Bude možné nastavit automatické přepínání cvičebních aktivit, což ocení triatlonisti, desetibojaři a podobně.

Spánek

Apple se zaměřil taktéž na náš spánek. Díky strojovému učení bude možné sledovat jednotlivá stádia spánku s daleko větším množstvím dat. Apple deklaroval, že chce data ohledně spánku posunout kupředu.

QWERTY klávesnice

Bylo poměrně vtipné, když Apple představil větší displej u Apple Watch Series 7 s tím, že zde bude plnohodnotná QWERTY klávesnice. Vzápětí přišlo vystřízlivění a zjistili jsme, že tak u nás nebude. Apple s watchOS 9 přidává klávesnici pro francouzštinu, italštinu, japonštinu, španělštinu, němčinu a portugalštinu.

Aplikace Medication

Upozornění na braní léků, možnost záznamů o užívané medikaci. Kromě Apple Watch bude možné aplikaci Medication využívat i v rámci nativního Zdraví v iOS. Bude zde taktéž možnost skenovat štítky z obalů léků za pomoci kamery iPhonu. Data bude možné sdílet s rodinou.

Ostatní

Apple samozřejmě neřekl vše a některé novinky je třeba vyčíst ze zveřejněné grafiky. Jde například o funkci detekce kickboardu. Zajímavou novinkou pro někoho může být také editor ciferníků, přičemž bude možné upravovat barvy. V rámci vašeho zdraví bude taktéž možné sdílet historii vašich záznamů z Apple Watch s doktorem, a to v PDF.

Kompatibilita a vydání

Zřejmě vás také zajímá, na jaká Apple Watch nový systém nainstalujete a kdy můžeme očekávat jeho ostrou verzi. Podle nejnovějších zpráv se watchOS 9 nepodívá na Apple Watch Series 3. Ostrou verzi pak čekejme klasicky na podzim.