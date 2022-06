Applu unikly technické specifikace nového iPadu 10

Stejně jako v předešlých letech, má i letos Apple v plánu podle dostupných informací představit novou generaci základního iPadu, kterou bude cílit na méně náročné uživatele. A stejně jako v předešlých letech se mu o ní nepodařilo udržet všechny informace pod pokličkou, díky čemuž si tak můžeme udělat o chystané novince velmi dobrou představu. Na co se tedy můžeme u iPadu 10 těšit?

Příznivci hranatého designu ještě minimálně v letošním roce ostrouhají. Podle zdrojů portálu 9to5mac se totiž má kalifornský gigant ještě minimálně letos přidržet tradičního designu s Home Buttonem a zaoblenými hranami. Experimentovat se nebude ani v případě procesoru, jelikož bude opět vsazeno na ověřený čip z minulosti – letos konkrétně na A14 Bionic. Tablet si však polepší z hlediska konektivity, jelikož LTE připojení nahradí modernější 5G, a hlavně pak v portové výbavě. Nynější Lightning bude totiž po letech konečně nahrazen USB-C portem, který je v mnoha směrech mnohem univerzálnější a využitelnější. Díky nasazení USB-C bude tablet například možné nabíjet stejnou nabíječkou co MacBooky, ale také budou rázem kompatibilní s větším množstvím příslušenství.

Poměrně zajímavou informací v souvislosti s novou generací iPadů je pak to, že by se měly dočkat displeje se stejným rozlišením, co iPady Air. A jelikož se nedá předpokládat, že by se u levného zařízení vydal Apple cestou zmenšování pixelů a tedy větší hustoty na palec, pravděpodobně se rozhodně iPad celkově zvětšit. Na kolik palců povyroste je sice v tuto chvíli předčasné předpovídat, nicméně vzhledem k 10,9” iPadu Air by nebylo překvapením, kdyby právě na zhruba 11” poposkočil i on. Vše ale ukáže až čas – konkrétně pak září či říjen, který přinese odhalení,