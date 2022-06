Takto bude vypadat iPhone 14 (Pro): Podívejte se na novou nálož jeho maket

Od představení iPhonů 14 (Pro) sice svět dělí ještě dobrého čtvrt roku, s trochou nadsázky se však dá říci, že by jej mohl Apple klidně začít prodávat bez jakýchkoliv větších fanfár již nyní. Nikoliv však proto, že by se jednalo o nezajímavé telefony, ale spíš proto, že na světlo světa již uniklo prakticky vše důležité a do září, kdy se novinky představí, nás tak čeká zřejmě už jen upřesňování drobných detailů. Kromě spousty technických specifikací známe v současnosti naprosto dokonale i design chystaných novinek, který si můžeme navíc nyní skvěle prohlédnout díky realisticky vytvořeným maketám všech chystaných iPhonů. Makety vám ze všech stran ukáže youtuber na videu níže.

Jak můžete vidět, designově se iPhony 14 (Pro) od řady 13 (Pro) přespříliš lišit nebude – tedy minimálně při zhasnutém displeji. Jakmile jej totiž u řady Pro rozsvítíte a namísto výřezu v něm uvidíte dvojici průstřelů, kdy jeden bude podlouhlý a druhý souměrný, hned bude každému jasné, že se jedná o nejnovější generaci jablečného telefonu. Při face-to-face srovnání řady 13 Pro se 14 Pro si pak lze všimnout i rozměrové změny u fotomodulů, které stejně jako v předešlých letech vcelku solidně povyrostou, jelikož do nich Apple napěchuje zajímavější fototechnologie pro zvýšení kvality fotek a videí. A u levnějších iPhonů 14 zase nesmíme opomenout to, že namísto modelu mini se 5,4″ úhlopříčkou dorazí 6,7″ model Max, který doplní 6,1″ iPhone dostupný již od roku 2020 – samozřejmě myšleno v podobě, na kterou jsme v současnosti zvyklí. Fotomoduly iPhonů 14 a 14 Max by měly nicméně zůstat v porovnání s iPhony 13 a 13 mini rozměrově zachovány.

Jak již bylo zmíněno výše, všechny nové iPhony by se měly světu představit v průběhu září, pravděpodobně pak hned v jeho první polovině. Co se pak týče startu prodejů, ty jsou zatím zahaleny tajemstvími, jelikož bude záležet zejména na schopnostech dodavatelského řetězce, jak rychle bude moci Apple novinky na pulty obchodů přinést. Minimálně u řady 14 Max přitom již nyní víme, že se její výroba pozdržela a je tedy více než pravděpodobné, že ji Apple nezačne prodávat po boku zbylých novinek. S trochou nadsázky by se tak skoro až chtělo říci, že se jedná z jeho strany již o jakýsi standard, jelikož s dostupností a startem prodejů některých modelů jsou problémy každoročně. Snad tedy budou stát novinky alespoň za to.