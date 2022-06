Vývoj většího MacBooku Air potvrzen dalším zdrojem, stejně tak oživení 12” modelu

Zdá se, že příští rok by mohl být pro fanoušky Maců opět velmi zajímavý. Vyplývá to alespoň z informací velmi dobře informovaného novináře Marka Gurmana z Bloombergu, jehož zdroje patří mezi ty nejpřesnější vůbec. Co prozradily konkrétně tentokrát?

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že Apple na příští rok připravuje MacBook Air s 15” úhlopříčkou. Poměrně zajímavé je přitom to, že se o větší verzi Airu začalo spekulovat již před pěknými pár měsíci a to ústy dalších přesných zdrojů, z čehož lze usuzovat, že se zřejmě jedná o pravdivou informaci. Bohužel, žádné další detaily vyjma úhlopříčky a termínu představení nejsou v současnosti k dispozici, takže je otázkou, jak bude Apple na tento stroj nahlížet z hlediska technických specifikací.

15” Airem to však příští rok ani zdaleka neskončí. V intenzivním vývoji je totiž i nová generace 12” MacBooku,, který měl Apple již v minulosti v nabídce, avšak před pár lety jeho výrobu a prodeje poměrně překvapivě ukončil. Nyní si ale Apple dle všeho uvědomil, že je pro tento stroj v jeho nabídce opět místo a chystá se tak na jeho návrat. Je nicméně otázkou, kam jej cenově zařadí. Jeho předešlá generace byla totiž velmi drahá, což si však mohla tehdy ospravedlnit technickými specifikacemi. To však již nyní možné nebude, protože se Apple vydal stejným směrem u všech jeho Maců. Oživený 12” model by se tak klidně mohl stát novým vstupním kouskem s cenovkou nižší než má Air.