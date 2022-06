iPhony 14 (Pro) se dočkají největšího vylepšení předního foťáku za poslední roky

Využíváte-li u iPhonů často jejich přední fotoaparát, jejich letošní generaci rozhodně přivítáte s otevřenou náručí. Zatímco v předešlých letech se totiž Applu do inovování tohoto prvku příliš nechtělo, nyní je situace zcela jiná. Podle dostupných informací má mít totiž na letošek v plánu největší upgrade předního fotoaparátu iPhonů za poslední roky, ne-li v celé jeho historii.

Se zprávami o výrazném upgradu předního fotoaparátu přispěchal už v předešlých týdnech přední analytik Ming-Chi Kuo, který nyní přišel s doplněním svých informací. Víme díky němu například to, že se na předním fotomodulu bude podílet celá řada partnerů v čele se Sony. LG Innotek, Alps, Luxshare Precision, či Lagran. Co se pak týče technických specifikací předního fotomodulu, který mají dostat všechny iPhony 14 stejný, nasazeno u něj má být automatické ostření, díky čemuž tak budou fotky z něj vypadat rázem daleko lépe, ale hlavně výrazně lepší světelnost. Objektiv si má totiž polepšit konkrétně ze současných f/2,2 na f/1,9, díky čemuž bude využitelný i při horších světelných podmínkách více než dobře. Změnit by se pak mělo i celkové složení objektivu, kdy z pětičlánkového nebo chcete-li pětičlenného přejde Apple na šestičlenný, tedy jen pro zajímavost na typově tutéž technologii, kterou využívá u zadních ultraširokoúhlých objektivů a teleobjektivů iPhonů 13 (Pro).

Novou generaci iPhonů představí Apple jako již tradičně na podzim. Nabízí se nicméně otázka, kolik bude v našich luzích a hájích, potažmo v celé Evropě stát. Při pohledu na cenu čerstvě představeného MacBooku Air M2 v kombinaci s tím, že například nový přední fotomodul musel Apple logicky vyjít na více peněz než tomu bylo v předešlých letech se totiž zdá určité zdražení čím dál tím víc pravděpodobné. Jak moc se cena vyšvihne je však v současnosti velkou neznámou.