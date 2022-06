Nativní aplikace Počasí se s příchodem iOS 14 před dvěma lety dočkala výrazných vylepšení, a to jak na poli designu, tak i funkčnosti. Zobrazované informace jsou od té doby prezentovány o mnoho moderněji a navíc k tomu uživatelé mohou využít také widget, ve kterém se zobrazují informace o počasí, což se rozhodně hodí. Pravdou ale je, že pokud byste si v Počasí chtěli zobrazit nějaké podrobné informace o počasí, tak se vám to nepovede. V iOS 16 se tohle ale mění, jelikož Apple ještě více do nativního Počasí zakomponoval aplikaci Dark Sky, kterou před pár lety odkoupil, a která ve své době patřila mezi ty nejlepší aplikace na počasí vůbec.

iOS 16: Jak v Počasí zobrazit podrobné grafy a informace

To znamená, že nově se v iOS 16 nachází aplikace Počasí, která sice na první pohled vypadá stejně jako v předchozích verzích, ale ve skutečnosti se v útrobách nachází mnoho novinek, především tedy co se týče zobrazení podrobných grafů a informací. Pokud byste chtěli zjistit, jakým způsobem si tyto informace můžete zobrazit, tak se nejedná o nic složitého – stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste si na vašem iPhonu otevřeli nativní aplikaci Počasí. Učinit tak můžete třeba skrze widget, anebo samozřejmě klasicky přes ikonu.

Jakmile se v Počasí ocitnete, tak se přesuňte na konkrétní místo , o kterém chcete informace zobrazit.

, o kterém chcete informace zobrazit. Následně zde klepněte na hodinovou či 10denní předpověď.

či Tímto se ocitnete v rozhraní, kde už si můžete veškeré informace zobrazit.

Pro přepnutí mezi grafy stačí klepnout napravo na ikonu se šipkou a z menu si vybrat, co chcete zobrazit.

Pomocí výše uvedeného postupu si tedy na iPhonu s iOS 16 v Počasí můžete nechat zobrazit tunu různých informací o počasí. Konkrétně si můžete zobrazit data o teplotě, UV indexu, větru, dešti, pocitové teplotě, vlhkosti, dohlednosti a tlaku, a to nejen ve velkých městech, ale i na malých vesnicích. Pokud nechcete číst v grafu, tak pod ním vždy najdete pár vět o konkrétním stavu. V horní části rozhraní se pak ještě nachází data, mezi kterými se můžete přepínat pro zobrazení přesně předpovědi na následujících 10 dnů, což je rozhodně paráda. Myslím si, že od iOS 16 už budou všemožné aplikace na počasí postrádat smysl, jelikož nativní Počasí zobrazí opravdu prakticky veškeré potřebné informace, včetně informací z radarů.