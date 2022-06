Ke komunikaci můžete na vašem iPhonu v dnešní době využít nespočet aplikací. Mezi nejpopulárnější patří třeba WhatsApp, Messenger či Telegram, svou vlastní komunikační aplikaci má však i Apple – a nese jednoduchý název Zprávy. Nutno zmínit, že tato aplikace slouží samozřejmě ke klasickému odesílání SMS zpráv, kromě toho ji ale využijete také pro iMessage. To jsou zprávy, které si jablíčkáři mohou mezi sebou posílat zcela zdarma. Co se týče nějakých rozšířených možností, tak ty iMessage dlouhou dobu chyběly a uživatelé si na to samozřejmě patřičně stěžovali. To se ale naštěstí změnilo v iOS 16, který byl nedávno představen.

iOS 16: Jak upravit odeslanou zprávu

Pokud čtete náš magazín pravidelně, tak už víte, že v iOS 16 můžete zprávy v rámci iMessage po odeslání smazat – viz článek výše. Každopádně, kromě smazání nechybí ani funkce pro úpravu odeslané zprávy, což se může v hned několika situacích hodit. Obě tyto možnosti, tedy jak smazání, tak úprava, uživatelům iMessage dlouho chyběly, takže je rozhodně fajn, že jsme se dočkali. Úpravu odeslané zprávy tedy provedete následovně:

Prvně je nutné, abyste se na iPhonu přesunuli do Zpráv.

Jakmile tak učiníte, tak otevřete konkrétní konverzaci, kde chcete zprávu smazat.

kde chcete zprávu smazat. Na vámi odeslané zprávě následně podržte prst.

Objeví se malé menu, ve kterém klepněte na možnost Upravit.

Následně se ocitnete v rozhraní, kde lze jednoduše zprávu podle potřeb upravit.

Jakmile budete mít zprávu upravenou, stačí klepnout na fajfku v modrém kolečku.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné jednoduše upravit odeslanou zprávu iMessage. Po provedení úprav se u konkrétní zprávy objeví text Upraveno, takže budou obě strany o úpravě vědět. Starší verzi zprávy si ale uživatelé nebudou moci zobrazit. Je důležité říct, že úprava i mazání zpráv funguje opravdu jen v iOS 16, takže pokud zprávu upravíte nebo smažete v konverzaci s člověkem, který má starší iOS, tak žádné změny nepocítí a zprávu i nadále uvidí neupravenou, popřípadě nesmazanou. To do budoucna samozřejmě představuje problém hlavně u uživatelů, kteří neaktualizují. Tak snad Apple přijde s nějakým řešením, díky kterému bude možné v iMessage zprávy upravovat a mazat ve všech konverzacích a pro všechny.