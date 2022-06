Pokud chcete skrze iPhone s někým komunikovat, využít k tomu můžete hned několik aplikací. Mezi ty nejznámější patří WhatsApp, Messenger či Telegram, každopádně výhradně pro jablíčkáře je k dispozici služba iMessage, která je součástí nativní aplikace Zprávy. Díky ní si všichni uživatelé Apple produktů mohou psát mezi sebou naprosto zdarma, bez nutnosti přesouvat se do nějaké jiné aplikace. Co se aplikace Zprávy, potažmo služby iMessage, týče, tak jí zcela upřímně dlouho chyběly nějaké základní funkce, které ostatní komunikátory nabízí již opravdu dlouho. Dobrou zprávou je, že v iOS 16 se Apple tohle rozhodl alespoň částečně napravit, konečně.

iOS 16: Jak smazat odeslanou zprávu

Určitě už jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste omylem poslali zprávu někomu jinému. V tom lepším případě se může jednat o nějakou banalitu, každopádně jako naschvál se nám ve většině případech podaří někomu jinému odeslat určitým způsobem peprnější či nevhodnou zprávu. V ostatních komunikačních aplikacích to samozřejmě není problém, avšak ve Zprávách se jednalo o problém neskutečný, jelikož zde chyběla možnost pro smazání odeslané zprávy. V iOS 16 však Apple konečně možnost zrušit odeslání zprávy přidal. Takto lze tuto funkci využít:

Prvně je nutné, abyste se na iPhonu přesunuli do Zpráv.

Jakmile tak učiníte, tak otevřete konkrétní konverzaci, kde chcete zprávu smazat.

kde chcete zprávu smazat. Na vámi odeslané zprávě následně podržte prst.

Objeví se malé menu, ve kterém klepněte na možnost Zrušit odeslání.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné smazat odeslanou zprávu v aplikaci Zprávy, potažmo v rámci iMessage. Nutno zmínit, že takto lze zrušit odeslání maximálně 15 minut starých zpráv, což je ale ve většině případech dostatečná doba na to, abyste si uvědomili, že jste zprávu odeslali někomu jinému. Je ale nutné zmínit, že tohle zrušení odeslání je kompletně k dispozici jen na iOS 16. Pokud tedy zprávu takto odstraníte v konverzaci s uživatelem, který má starší iOS, tak ke smazání dojde jen na vaší straně a druhá strana zprávu stále uvidí. Těžko říct, jak to bude do budoucna – mnoho uživatelů totiž jednoduše často neaktualizuje, takže by se mohlo stát, že v některých konverzacích bude smazání zprávy k ničemu. Ideální by bylo provést nějakou plošnou aktualizaci Zpráv, což ale bohužel jen tak není u Applu možné, jelikož aktualizuje své nativní aplikace pouze společně se systémem. Samozřejmě je tato funkce k dispozici jen pro iMessage, pro klasické SMS ji nelze využít.