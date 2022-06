iPhone, Display Key, kreditka, náramek nebo klasika: Který klíček od auta je nejlepší?

Pokud jste si v posledních pár letech kupovali auto prémiové značky, pak jste k němu kromě klasického klíčku dostali také nějaké ty více či méně zajímavé alternativy. Dnes už mezi klíčky od auta můžeme bez problémů řadit i iPhone a vzhledem k tomu, že se poslední článek o použití BMW Digital Key celkem četl, říkal jsem si, že by nebylo od věci udělat porovnání mezi tím, co jednotlivé možnosti přístupu do vašeho vozu nabízí a kdo je vlastně na poli klíčků od auta vítěz. Navíc by někoho mohlo zajímat, zda se vůbec vyplatí připlácet často vyšší tisíce korun za „lepší“ klíček od auta, nebo si bohatě vystačí například s iPhonem.

To první, co zná každý, kdo má auto, je klasický klíček, jenž většinou umožňuje pomocí tlačítek zamknout/odemknout auto, stáhnout okénka, otevřít/zavřít kufr a v případě elektromobilů nebo některých prémiových modelů i vyparkovat vůz. Také slouží jako věc, kterou stačí mít u sebe, abyste mohli používat keyless a to jak na otevření dveří a jejich zamknutí, tak i na nastartování auta. To je taková ta klasika, kterou zná každý z nás a jak si za chvíli ukážeme, není to vůbec, ale vůbec zlá volba.

Druhou možností, se kterou začaly automobilky experimentovat, jsou takzvané NFC klíče, které můžete mít v podobě náramku, kreditní karty a tak podobně. Největší výhoda těchto klíčků spočívá většinou v tom, že jsou voděodolné nebo přímo vodotěsné a jsou většinou velmi malé. Jdete si ráno zaběhat, vezmete si na ruku náramek nebo si do kapsy strčíte kartičku. Jdete na surf nebo paddleboard, není problém, opět stačí někam strčit miniaturní kartičku, a i když bude celá od vody, auto vám odemkne a nastartuje. Nevýhoda je pak celkem jasná. Problém je totiž v tom, že se jedná o NFC přístup k vozu a téměř nikdy jsem se nesetkal s tím, že by tyto přístupové náramky, karty a tak dále uměly cokoli jiného, než odemknout, zamknout a nastartovat vůz pomocí Keyless. Na druhou stranu jsou extrémně malé, lehké, voděodolné a vydrží víc, než klasický klíček.

Třetí možností, se kterou experimentuje již téměř šest let BMW, je klíček s displejem označovaný jako BMW Display Key. Ten v zásadě kombinuje to, co umožňuje mobilní aplikace s tím, co umí klasický klíček. Jednak máte k dispozici tlačítka, ale máte zde také dotykový displej, na kterém si mám možnost například zapnout ventilaci nebo topení, mohu si zvýšit/snížit výšku vozu, vidím na displeji, zda je vše zamknuto nebo se mohu podívat na aktuální dojezd a tak dále. Samozřejmě, pokud to váš model umí, pak můžete pomocí tohoto klíče také na dálku ovládat auto a vyparkovat nebo zaparkovat do těsných prostor. To, co bylo ze začátku hodně cool, je však v současné době již něco, co vám bude jen zavazet v kapse. Klíček je zaprvé hodně velký a těžký, musíte jej cca jednou za 3 týdny dobíjet, a navíc se snadno poškodí, což vás bude mrzet nejvíc, protože jeho cena není zrovna lidová.

Poslední a pro nás nejzajímavější možností je využít jako klíček od auta iPhone. O tom, jak tato technologie funguje, jsme si již podrobně napsali v článku BMW Digital Key. Samotný klíček zde funguje na stejné úrovni jako NFC klíčky, tedy jako „kreditka“ nebo náramek. Bohužel tedy víc než to, že pomocí keyless otevřete auto a nastartujete nezvládne. Na druhou stranu v iPhone máte možnost u většiny výrobců mít aplikaci k vozu, v mém případě mi My BMW umožňuje sledovat stav vozu, spustit vytápění, větrání, odeslat informace do navigace nebo například rozsvítit světla a tak dále. Bohužel například možnost snížit výšku vozu aplikace nenabízí. Nevím, jak to má každý jeden výrobce, ale je škoda, že se například BMW nepodařilo sjednotit všechny funkce do aplikace a vy tak musíte něco dělat na klíčku a něco v aplikaci.

Za mě osobně tak i v roce 2022 vítězí klasický klíček od auta, případně ten s displejem a je velká škoda, že Apple nebo výrobci automobilů nedokážou nabídnout sjednocení klíčku od auta a mobilní aplikace pro váš vůz. Pokud by se jim toto podařilo a všechny funkce, které dnes umí klíčky, by bylo možné ovládat iPhonem, pak se není o čem bavit a v případě, že byste si šli zaběhat nebo vyrazili například na paddleboard, tak si místo iPhone zkrátka vezmete Apple Watch. V současné době to však žádný výrobce nenabízí, a tak máte vždy jen aplikaci od vozu, která však neumí většinou to stejné, co klíček a iPhone, který slouží jen jako NFC klíček, vám také některé funkce nenabízí.