Na iPhony míří další hra z prostředí druhé světové války

Pokud jste „fanoušky“ druhé světové války a smutníte nad tím, že na iOS neexistuje moc kvalitních strategií z tohoto období, máme pro vás dobré zprávy. Vývojáři ze studia Hypemasters, Inc totiž oznámili svůj nový projekt World War Armies, který by měl nasytit každého po bitvách žadonícího stratéga. Nadcházející hra má v úmyslu věrně přenést na malé obrazovky stejný pocit z řízení vojsk, jež můžete zažívat na počítačích. Na rozdíl od takového Company of Heroes však nejde o port nějaké z již úspěšných videoher. World War Armies je orginální značkou a pro samotné vývojáře jde o jejich debut. Na záběrech ze hry si přitom můžete všimnout toho, že hra se nedávno přejmenovala. Ve videu se tak nenechte překvapit názvem World War Commander.

Přejmenované World War Armies vás pozve do historicky přesného světa nejkrvavější války v historii. Setkáte se s dobovou vojenskou technikou i všemi známými stranami konfliktu. Jednotlivé jednotky si pak budete klasicky vylepšovat a svádět s nimi taktické boje v bitvách známých z učebnic dějepisu. Každá z frakcí má pak být dostatečně odlišná od ostatních, abyste to pocítili při samotním hraní. V současnosti se World War Armies nachází v beta verzi, do které ovšem uživatelé iOS nemají zatím přístup. Brzy by však měla dorazit i do App Storu, kde půjde o free-to-play titul.