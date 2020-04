Tento týden se rozběhne alpha již osmého rozšíření pro World of Warcraft, MMORPG, jenž určilo tento žánr. Do testu se dostanou jen opravdu dlouhodobí hráči. Test bude probíhat pouze ve startovní lokaci Bastion a dungeonu The Necrtotic Wake. Tento datadisk má přinést zásadní změny a nejeden skalní fanoušek je zvědavý, jak se s tím tvůrci poprali. Na povrch unikne během testování jistě spousta informací. Oficiální vydání je naplánované na léto. Hrajete World of Warcraft?