Díky této nenápadné vychytávce budou Macy s macOS Ventura ještě bezpečnější

Stejně jako tomu bylo v předešlých letech, i letos si Apple přichystal pro svůj operační systém macOS spoustu skvělých vylepšení, která posouvají využitelnost Maců na další level. A opět platí, že ne všechna jsou vidět na první pohled, ale o to víc je možná člověk ocení. Jedním z takových nenápadných upgradů je třeba i nový systém zabezpečení pro externí USB příslušenství u Maců s čipy Apple Silicon.

Nové zabezpečení spočívá konkrétně v nutnosti ručního povolení komunikace USB příslušenství s Macem, přičemž povolení je třeba jako prakticky v případě všech bezpečnostních prvků heslem či otiskem prstů. Bez povolené komunikace nebudou USB doplňky fungovat pro přenos dat, ale zajistí jen a pouze nabíjení. Ptáte-li se pak na to, proč Apple něco podobného na Macy vůbec zavádí, je to proto, aby zamezil případným útokům zavirovaným příslušenstvím, které teoreticky v současnosti může svůj obsah do počítače přenést. Zároveň chce tímto krokem předejít využívání necertifikovaných a tedy možná nevyhovujících doplňků, jelikož v minulosti musel problémy po jejich připojení k Macům již několikrát řešit. Certifikované příslušenství totiž v Macích povolovat nebude potřeba, stejně jako externí displeje či napájecí adaptéry.

Fotogalerie macOS Ventura 0 macOS Ventura 1 macOS Ventura 2 macOS Ventura 3 +11 fotek macOS Ventura 4 macOS Ventura 5 macOS Ventura 6 macOS Ventura 7 macOS Ventura 9 macOS Ventura 10 macOS Ventura 11 macOS Ventura 12 macOS Ventura 13 macOS Ventura 14 Vstoupit do galerie

Kdy přesně Apple nový macOS 13 Ventura vydá je v současnosti bohužel zcela nejasné – tedy krom toho, že se jej dočkáme 100% na podzim. macOS bývá totiž vydáván v různých obdobích podle toho, jak jej Apple stihne dokončit, ale i podle toho, zda jej nechce vydat například s novým Macem a tak podobně. V takovém případě tedy bývá vydání macOS závislé na dokončení daného Macu, což může jeho veřejný start výrazně oddálit.