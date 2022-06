Tyto funkce z macOS 13 Ventura jsou exkluzivní pro Macy s Apple Silicon

Před pár dny jsme se na WWDC22 dočkali představení nových operačních systémů od Applu. Kromě iOS a iPadOS 16 a watchOS 9 došlo také k představení nového macOS 13 Ventura, který přichází s mnoha novinkami. Nedávno jsme však na našem magazínu vydali článek, ve kterém jsme se věnovali všem funkcím z iOS 16, které jsou k dispozici jen pro iPhone XS a novější. Nutno zmínit, že velmi podobně jsou některé funkce omezeny i v macOS 13 Ventura – zde se nehraje na stáří zařízení, ale na (ne)přítomnost čipu Apple Silicon.

Kalifornský gigant oznámil přechod na vlastní čipy Apple Silicon přesně před dvěma lety, a to na WWDC20. Zde nám konkrétně slíbil, že ke kompletnímu přesunu na vlastní čipy dojde do dvou let, čehož jsme se bohužel nedočkali – stále je totiž v nabídce poslední jablečný počítač v podobě Macu Pro s procesory Intel. Pokud ale Mac Pro vynecháme, tak se Applu tento přechod rozhodně velmi podařil. Macy s Apple Silicon jsou velmi oblíbené, a to díky svému výkonu a úspornosti. Na WWDC22 jsme se navíc dočkali představení již druhé generace čipů M-series, takže to s nimi Apple rozhodně myslí smrtelně vážně. Nyní už se ale pojďme podívat na samotné funkce z macOS 13 Ventura, které jsou omezené pro Macy s Apple Silicon čipy.

Živý přepis ve FaceTime

Hlavní funkcí, kterou si na Macích s procesory Intel v macOS 13 Ventura neužijete, je živý přepis ve FaceTime. Apple je jedna z mála společností, která dbá na to, aby její systémy mohl využívat každý, včetně znevýhodněných jedinců. Živý přepis výrazně zjednodušuje fungování jedincům, kteří trpí částečnou či kompletní ztrátou sluchu, jelikož dokáže ve FaceTime v reálném čase zobrazovat přepis řeči člověka, se kterým zrovna voláte. Neslyšící uživatelé si tedy pro využití této skvělé funkce budou muset pořídit Mac s Apple Silicon, a to především z důvodu absence Neural Enginu u procesorů Intel, na kterém zmíněná funkce zakládá.

Reference Mode

Druhou funkcí, která je v macOS 13 Ventura k dispozici jen na Macích s Apple Silicon, je tzv. Reference Mode. Tato funkce dokáže zajistit, že na všech zařízeních budete mít naprosto stejné barvy, takže nebude docházet k problémům při vytváření projektů, u kterých je barva důležitá. Nutno zmínit, že pokud byste Reference Mode chtěli využít skrze funkci Boční obrazovka s iPadem, tak musíte mít 12.9″ iPad Pro s Liquid Retina XDR displejem. S žádným jiným iPadem prozatím nebude možné Reference Mode využít.

Vkládání emoji

Poslední funkcí, kterou nemohou uživatelé Maců s procesory Intel v macOS 13 Ventura využít, je vkládání emoji při diktování. Samotné diktování se v nových systémech dočkalo velkého vylepšení, avšak právě možnost jednoduchého vkládání emoji s využitím diktování je k dispozici jen pro Macy s Apple Silicon. Jedná se samozřejmě o maličkost, i přesto se ale hodí vědět, že má tato funkce omezení.

Závěr

Jak jste si jistě všimli, tak Apple se snaží starší Macy s procesory Intel zařezávat více a více. Je to rozhodně něco, čeho se báli všichni uživatelé starších Maců s procesory Intel, které přesně kvůli tomu neustále ztrácí na hodnotě. Agresivní byl letos Apple i s kompatibilitou macOS 13 Ventura, která je značně omezená a dostala se prakticky jen na Macy z roku 2017 a novější – viz článek níže. Očekává se, že Apple v budoucnu bude se zvýhodňováním svých čipů Apple Silicon ještě agresivnější, a že bude čím dál tím více funkcí k dispozici jen pro jablečné čipy. A naprosto stejně to bude i s podporou Maců s procesory Intel. Z toho důvodu byste měli na Mac s Apple Silicon přejít co nejdříve.

