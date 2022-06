13 funkcí z iOS 16, které jsou k dispozici jen na iPhone XS nebo novější

Před pár dny Apple představil na WWDC22 zbrusu nové operační systémy. Konkrétně je řeč o iOS a iPadOS 16, macOS 13 Ventura a watchOS 9. Všechny tyto operační systémy již samozřejmě testujeme a přinášíme vám veškeré potřebné informace. Jak jste jistě postřehli, tak iOS 16 už bude možné nainstalovat pouze na iPhone 8 a novější. Nutno ale zmínit, že některé funkce budou omezeny jen na iPhone XS a novější, stejně jako tomu je u různých funkcí v iOS 15. Může za to především absence Neural Engine, který není součástí starších čipů pro jablečné telefony. Jedná se celkem o 13 funkcí, a pokud chcete zjistit, jaké to jsou, tak stačí pokračovat ve čtení.

iPhone XS a novější

Níže uvedené funkce je možné využít jen na iPhone XS (Max), XR, 11 (Pro), 12 (Pro) a 13 (Pro).

Živý text ve videu

V iOS 15 jsme se dočkali funkce Živý text, ta sama o sobě je k dispozici jen na iPhone XS a novější. To znamená, že i nová možnost využití Živého textu ve videích z iOS 16 je k dispozici jen pro iPhony XS a novější.

Rychlé akce v Živém textu

S některými rozpoznanými texty v rámci Živého textu můžete interagovat – například telefonní čísla a e-maily. V iOS 16 pak přibyla interakce pro sledování letů či balíků, vyhledávání a překlad. I tyto možnosti využijete jen na iPhonu XS a novějším.

Nové jazyky pro Živý text

V iOS 16 došlo k přidání podporovaných textů pro funkci Živý text. Konkrétně byly přidané jazyky: japonština, korejština a ukrajinština. K dispozici opět jen na iPhone XS a novější, vzhledem k exkluzivitě funkce Živý text jen na tyto novější telefony.

Emoji se Siri

Na prezentaci nám Apple řekl více také o vylepšení Siri. Pokud se uživatelé rozhodnou odeslat pomocí Siri zprávu, tak už kromě textu mohou vkládat i emoji. Tato funkce je každopádně omezená jen na několik nejvyužívanějších jazyků, čeština se v tomto seznamu samozřejmě nenachází.

Zjištění možností aplikací skrz Siri

Pokud v nějaké aplikaci v iOS 16 aktivujete Siri a vyslovíte příkaz „Hey Siri, what can I do here?“, popřípadě přímo „Hey Siri, what can I do in Messenger?“, tak vám Siri řekne více o možnostech jejího využití v konkrétní aplikaci. Tato funkce je k dispozici jen pro iPhone XS a novější.

Nové Diktování

V iOS 16 se dočkalo vylepšení také Diktování. To je nově možné kombinovat s psaním na klávesnici, takže můžete zároveň diktovat a psát, popřípadě se můžete jednoduše přesouvat na jiné místo, pohybovat kurzorem apod. To vše bez nutnosti vypnout Diktování.

Přidávání léků skrze fotoaparát

S využitím iPhonu XS a novějšího můžete ve Zdraví naskenovat konkrétní lék, o kterém se vám pak do této aplikace přidají informace. Pak už si jen nastavíte, jak často máte lék brát a Zdraví vás bude upozorňovat. Tato funkce je každopádně k dispozici jen v USA.

Prohledávání fotek a obrázků ve více aplikacích

Spotlight v iOS umí již delší dobu prohledávat uložené fotky a obrázky s tím, že dokáže rozpoznat, co se na nich nachází. Doposdu tohle bylo možné jen z aplikace Fotky, nyní je působení rozšířeno i do Poznámek, Zpráv a Souborů. Celá tato funkce je však k dispozici jen na iPhone XS a novější.

Vylepšení vizuálního vyhledávání

Mezi jednu ze skvělých funkcí v iOS 16 patří možnost pro rychlé oddělení objektu z fotografie, a to pouhým podržením prstu. Následně je tento objekt možné ihned sdílet. Tato funkce je k dispozici ve Fotkách, snímcích obrazovky, Safari a v dalších. Využijete ji ale jen na iPhone XS a novějším.

Další možnosti rozpoznání vizuálního vyhledávání

Vizuální vyhledávání nově dokáže rozpoznat i ptáky, hmyz a sochy. Bohužel však u nás tato funkce není k dispozici, navíc je jen pro iPhone XS a novější.

iPhone 11 a novější

Níže uvedenou funkce je možné využít jen na iPhone 11 (Pro), 12 (Pro) a 13 (Pro).

Živý přepis

Uživatelé, kteří jsou nedoslýchaví nebo úplně neslyšící, ocení v iOS 16 novou funkci pro rychlý přepis zvuků v reálném čase. Díky tomu mohou o mnoho lépe fungovat při konverzacích, poslechu hudby či videa. Tato funkce je však k dispozici jen na iPhone 11 a novější, popřípadě na iPad s A12 Bionic a novějším a na Macích s Apple Silicon. K dispozici je tato funkce jen pro angličtinu.

iPhone 13 a novější

Níže uvedené funkce je možné využít jen na iPhone 13 (Pro).

Rozmazání popředí u portrétů

Pokud využijete v aplikaci Fotoaparát režim Portrét, tak si nově kromě rozmazání pozadí můžete nechat rozmazat i objekty v popředí, díky čemuž bude fotografie o něco přirozenější a lepší. K dispozici je tato funkce však jen na iPhone 13 (a v budoucnu novější).

Lepší kvalita ve Filmovém režimu

Veškeré iPhony 13 se minulý rok dočkaly nového Filmového režimu. Ten je s příchodem iOS 16 ještě o něco lepší a dokáže lépe zpracovat rozmazání pozadí a přeostřovat. Vylepšeny byly také ořezy brýlí a vlasů.