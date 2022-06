Apple představil iPadOS 16, přináší malou revoluci na iPady

iPadOS 16 je oficiálně představen. Očekávání se bezezbytku naplnila. Apple totiž představil před malou chvílí novou verzi svého operačního systému iPadOS ve formě iPadOS 16, kterou se bude snažit změnit styl, jakým jablíčkáři tyto tablety využívají, potažmo jej alespoň co nejvíce zpříjemnit. Co vše tedy nový software nabízí?

Jak už to v případě iPadOS bývá, míří do něj prakticky všechny novinky z představeného iOS 16 a samozřejmě i něco navíc. Tím “navíc” je například nová aplikace Počasí, po které volali jablíčkáři dlouhé roky. Další novinkou je funkce Collaborations, což je novinka, která se bude nacházet v kartě sdílení a umožní sdílení projektů třeba do Zpráv s možností spolupráce. Dokument je propojený s konverzací. Novinka bude kompatibilní například s nativními aplikacemi Poznámky, Keynote, Pages a tak podobně. Pro spolupráci navíc Apple vytvořil zbrusu novou aplikaci Freeform, ve které bude možné sdílet virtuální tabuli v rámci FaceTime hovoru s možností spolupráce.

Apple u iPadOS 16 nezapomněl ani na hráče. iPady totiž dostávají podporu Metalu 3, díky kterému bychom si tak mohli minimálně na strojích s čipy M1 zahrát ty největší herní pecky. Obecně se dá říci, že právě hraní chce jít Apple dost naproti, jelikož se v rámci iPadOS a samozřejmě i iOS zaměřil na vylepšení GameCentra, které je nově mnohem přehlednější a které nově umožňuje například spouštět multiplayery přímo z něj – samozřejmě s aktivní funkcí SharePlay.

Solidního upgradu se dočkala i aplikace soubory Soubory získají možnost změny přípon souborů. Aplikace na iPadu získají lepší možnosti správy – odvolat/zopakovat akci, přiupůsobení nástrojové lišty a tak podobně. iPady lze navíc nově s iPadOS 16 využít jakožto referenční monitory.

Pár exkluzivit si Apple připravil i pro své nejvýkonnější iPady osazené čipy M1. Řeč je například o virtual memory swap, které udělá z klasického úložiště operační paměť, což se může hodit při práci s mnoha aplikacemi. Další exkluzivní novinkou je nový styl multitaskingu ve formě Stage Manageru, což je funkce, která umožňuje měnit velikost oken, přináší rychlejší přepínání mezi aplikacemi, či možnost přepínat si mezi dvěma okny vždy jedno do popředí – pracovat ale můžete v obou zároveň, což je skutečně působivé. Obecně se dá říci, že díky Stage Manageru se iPady poměrně výrazně přiblížily Macům s macOS. Je tedy rozhodně o co stát.