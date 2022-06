watchOS 9: Vše, co o něm víme a co od něj očekáváme

Již příští pondělí představí Apple na úvodní Keynote letošní vývojářské konference WWDC nové generace svých operačních systémů v čele s watchOS 9. A právě na „devítkový“ watchOS se zaměříme v následujících řádcích v souhrnu spekulací a očekávání, která vychází z informací z posledních týdnů.

Nové verze operačního systému watchOS toho v předešlých letech příliš mnoho nového nepřinášely a bohužel se zdá, že ani letošek nebude v tomto směru nikterak přelomový. Z uniklých informací, které se objevily v předešlých týdnech, totiž víme vlastně jen o pár větších novinkách, které má Apple pro letošek připravené. Tou první je přizpůsobení starších ciferníků většímu displeji iPhonů, díky čemuž tak budou rázem i tyto kousky, které se mezi uživateli velké oblibě již netěšily, opět v popředí zájmu. Jednat by se přitom nemělo jen o nějaké roztažení a tak podobně, ale celkové přepracování, které dodá ciferníkům na celkové využitelnosti.

Přepracování se má dočkat zřejmě i monitoring aktivity ve formě uzavíratelných kroužků. Hodinky by měly být dle všeho nově schopny aktivitu daleko více rozřazovat a my bychom tedy mohli začít uzavírat více koleček. Počítat se navíc nově má s možnosti nastavení pauz v aktivitě například z důvodu nemoci a tak podobně. Zkrátka a dobře, hodinky budou z hlediska monitoringu zdraví zase o něco chytřejší a využitelnější. Dalším příjemným upgradem má být přidání nového úsporného režimu pro baterii, který u hodinek sice zanechá v chodu jejich chytré funkce, na druhou stranu však omezí vše nepotřebné, aby tím hodinkám pomohl z hlediska výdrže. O jak velký rozdíl s a bez aktivní úspory baterie bude k dispozici je nicméně v tuto chvíli velkou neznámou.

Veškerá další vylepšení pro watchOS 9 jsou bohužel v současnosti zahalena v mlze. Například reportér Mark Gurman se nedávno sice nechal slyšet, že watchOS 9 bude jedním z nejvýraznějších upgradů watchOS vůbec, avšak bohužel nekonkretizoval, v čem u něj bude Apple získávat plusové body. Jediné, co o něm prozradil, bylo to, že by v něm měl dorazit nový zjednodušený systém ovládání. Snad tedy bude stát skutečně za to.