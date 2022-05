iOS 16: Vše, co o něm víme a co od něj očekáváme

Již příští pondělí představí Apple na úvodní Keynote letošní vývojářské konference WWDC nové generace svých operačních systémů v čele s iOS 16. A právě na „šestnáctkový“ iOS se zaměříme v následujících řádcích v souhrnu spekulací a očekávání, která vychází z informací z posledních týdnů.

Obecně se dá říci, že nás podle dostupných informací žádná systémová revoluce nečeká. Apple se měl totiž i letos zaměřit primárně na zlepšení stávajících funkcí, kvůli čemuž by tak mohl nový iOS působit do jisté míry nudným dojmem. Na druhou stranu je ale pravda, že upgrady, které se do něj chystají, vypadají více než dobře z hlediska využitelnosti systému a proto se na ně dá rozhodně těšit.

Zřejmě nejvýraznější a nejviditelnější novinkou by mělo být přepracování zamknuté obrazovky telefonu, na které bychom se měli nově dočkat prvků podobným widgetům pro zobrazování nejrůznějších informací zřejmě v čele s počasím a tak podobně. Díky tomu by tak mělo ve výsledku nově stačit pro získání některých informací „jen“ mrknout na uzamčený iPhone bez nutnosti jeho odemčení, což je rozhodně užitečná vychytávka a svým způsobem taktéž předzvěstí Always-on, který by měl dorazil na iPhony 14 Pro.

Podle uniklých informací chystá dále Apple rozvíjet některé nativní aplikace a funkce, které by se díky tomu měly stát komplexnější a tedy i využitelnější pro celou řadu využití. V kuloárech se šušká například o výrazném vylepšení režimů soustředění, které by tak mělo jít rázem využívat pro mnohem více věcí, ale třeba také upgradem zpráv, které by se měly co do využitelnosti přiblížit komunikátorům provozovaných sociálními sítěmi. Upgradem mají ale projít třeba i widgety, které se mají stát daleko interaktivnějšími, takže bychom přes ně měli být nově schopni ovládat určité věci a nikoliv se přes ně jen „prokliknout“ do dané aplikace či si z ní něco přečíst, jak je tomu nyní. Apple u iOS 16 údajně nezapomene ani na notifikace, na kterých sice zapracoval již v loňském roce, ale letos chce své snahy posunout ještě o kousek dál. Dočkat bychom se měli ještě chytřejšího doručování a celkově pak větší možnosti správy jako takové.

Fotogalerie iOS 16 koncept-FB iOS 16 koncept - 1 iOS 16 koncept - 2 iOS 16 koncept - 3 +13 fotek iOS 16 koncept - 4 iOS 16 koncept - 5 iOS 16 koncept - 7 iOS 16 koncept - 6 iOS 16 koncept - 8 iOS 16 koncept - 9 iOS 16 koncept - 10 iOS 16 koncept - 11 iOS 16 koncept - 12 iOS 16 koncept - 13 iOS 16 koncept - 14 iOS 16 koncept - FB Vstoupit do galerie

V posledních měsících rozčeřily již několikrát spekulativní vody třeba i úpravy ovládacího centra v iOS či třeba multitasking ve formě spuštění dvou oken aplikací vedle sebe. Fanoušci těchto řešení však budou bohužel zklamáni, jelikož se zdá, že ani jedna z těchto věcí do iOS 16 nedorazí a pokud ano, jen ve velmi omezené míře.

Máte-li rádi jednotný designový jazyk Applu, zcela určitě vás potěší, že bychom se měli dočkat po letech dalšího zajímavého kroku směrem právě ke sjednocení. Počítat se má konkrétně s nasazením ikon nativních aplikací s designem shodným z posledních macOS. Díky tomu se tak systémy stanou jednak vzhledově velmi blízkými, ale taky se v nich díky tomu bude dát lépe orientovat – tedy minimálně pohledem méně zkušených uživatelů.

Přestože se v předešlých týdnech a měsících šuškalo o celé řadě dalších vylepšení, pravdou je, že se jednalo veskrze o naprosté drobnosti a svým způsobem i standardní věci typu tapety a tak podobně. Pokud jste tedy na tyto upgrady zaměření, nemějte strach, ani o tyto letos nepřijdeme. Bohužel, víc toho zřejmě iOS 16 nenabídne, respektive jsme se toho z dřívějších úniků nedozvěděli. Stejně jako v předešlém roce se tak bude zřejmě jednat jen o nepatrný krůček kupředu, který sice potěší, ale určitě světu nevyrazí vyloženě dech. Ale kdo ví, třeba na nás Apple nakonec vyrukuje s něčím, co bude skutečně stát za to.