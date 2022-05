Applu unikly další novinky z chystaného iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 a watchOS 9

Již za týden se světu představí na úvodní Keynote vývojářské konference WWDC nové generace operačních systémů z dílny Applu v čele s iOS 16 či macOS 13. A jak se již za poslední roky stalo takřka zvykem, Applu se ani letos nepodařilo udržet veškeré informace o novinkách pod pokličkou, díky čemuž o nich v současnosti již víme relativně mnoho. Lví podíl na tom má mimo jiné velmi dobře informovaný reportér Bloombergu Mark Gurman, který přispěchal s náloží nových informací i před pár hodinami a to o většině nových systémů.

Obecně se dá říci, že zatímco loňský rok mohl působit z hlediska softwarových novinek v OS Applu poměrně nudně, letošek by měl být v tomto směru zcela jiný. Apple totiž údajně plánuje například výrazný redesign zamykací obrazovky iPhonů s iOS 16, na kterou by měly dorazit například speciální tapety s funkcemi podobnými těm, které známe zřejmě z nativních widgetů. Díky tomu by tak mělo stačit pro některé informace zkontrolovat jen uzamčenou obrazovku iPhonu bez nutnosti jejího odemčení, což by bylo zejména s povolenou funkcí probuzení telefonu zvednutím poměrně blízké klasickému Always-on. S tím se pak má počítat pro iPhony 14 Pro.

Velmi hezkých upgradů se má dočkat i iPadOS 16, který jednak převezme vylepšení zamykací obrazovky od iOS 16, a jednak přinese nový způsob práce s okny a vylepšený multitasking. Ačkoliv zde nebyl Gurman úplně konkrétní, s ohledem na informace z předešlých týdnů a měsíců se dá očekávat, že se bude jednat o uživatelsky kamkoliv umístitelná okna s nastavitelnou velikostí, na která jsme zvyklí z počítačů, a možná i o speciální “desktop mode”, který by se zaktivoval v případě připojení myši či trackpadu a klávesnice. Jak iOS, tak iPadOS se pak dočkají výrazného vylepšení aplikace Zprávy, která by měla dostat novinky podobné těm ze sociálních sítí či upgrade hlasových zpráv.

Na své si mají letos přijít i majitelé Apple Watch. Pro ty totiž Apple údajně plánuje spoustu výrazných systémových vylepšení, které mají pozitivně ovlivnit jejich každodenní využívání. Přepracováním má dále projít spousta ciferníků, ale třeba integrace do Zdraví. V neposlední řadě má na hodinky přibýt nová funkce ve formě režimu nízké spotřeby, který by měl zachovat hodinkám jejich chytré funkce, ale zároveň by měl vše, co lze, utlumit tak, aby byla energetická spotřeba hodinek co nejnižší.

V případě macOS 13 se dle zdrojů Gurmana sice žádné dílčí změny nechystají, nicméně to, co pro něj má mít Apple připravené rovněž velmi potěší. Řeč je konkrétně o přepracování některých nativních aplikacích a to tak, aby se více přibližovaly jejich iOS/iPadOS verzím, díky čemuž by se tak mělo využívání jablečného ekosystému ještě více zjednodušit. Například aplikace Předvolby systému se má designově velmi přiblížit klasickému Nastavení a to včetně organizace jednotlivých funkcí, aby byl průchod k potřebným věcem snadnější.

Jak se tedy zdá, novinek má Apple letos pro nás v rukávu připravených poměrně dost a alespoň takto z slovního popisu zdrojů se zdají být jedna lepší než druhá. Jak už jsme však byli v minulosti již mnohokrát svědky, líbivý popis ještě nutně neznamená, že bude funkce dávat z hlediska využitelnosti smysl, či že bude dobře zpracovaná. Ne všechny funkce pak musí být na WWDC představeny, jelikož je může Apple nasadit do systému v rámci pozdějších verzí. I kvůli tomu je tak lepší zatím brát veškeré úniky s patřičnou rezervou a počkat si, až Apple systémy příští pondělí večer odhalí.