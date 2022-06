Jestliže patříte mezi uživatele operačního systému iOS delší dobu, tak si jistě pamatujete na to, jak vypadala aplikace Fotoaparát před několika lety. Možností pro nastavení a různé přizpůsobení zde nebyly prakticky žádné a uživatelé se prakticky mohli přepínat pouze mezi jednotlivými režimy a popřípadě dělat nějaké malé úpravy ve formě (de)aktivace blesku, Live Photos apod. S neustále vylepšovanými fotoaparáty však přestala nativní aplikace Fotoaparát dostačovat, takže mnoho uživatelů dokonce přešlo na alternativní fotografické aplikace třetích stran. To se Applu samozřejmě nelíbilo, a tak začal přicházet s pořádnými vylepšeními, na což uživatelé čekali opravdu dlouho.

Jak na iPhone ve Fotoaparátu změnit poměr stran snímků

Někteří uživatelé si vyloženě stěžovali na to, že v aplikaci Fotoaparát nelze změnit poměr stran snímků. Pokud jste někdy měli v ruce Android, tak jistě víte, že zde si můžete kromě poměru stran často nastavit také rozlišení snímků – zkrátka a jednoduše máte o dost větší volnost, jak to u tohoto systému je zvykem. Apple sice do Fotoaparátu nepřidal možnost pro změnu rozlišení (a nejspíše ani nepřidá), dobrou zprávou ale je, že změna poměru stran už je konečně relativně krátkou dobu možná. Pro změnu poměru stran ve Fotoaparátu postupujte tedy následovně:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do nativní aplikace Fotoaparát.

Jakmile tak učiníte, tak se ve spodním menu přesvědčte, že se nacházíte v režimu Foto.

Následně je nutné, abyste přejeli prstem zdola nahoru po středu obrazovky;

popřípadě můžete také klepnout na malou šipku nahoře uprostřed.

Poté se ve spodní části obrazovky menu, kde uprostřed klepněte na aktuální poměr stran.

Nakonec už si jen z menu stačí vybrat nový poměr stran, který chcete využít.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu jednoduše při focení změnit poměr stran pořízených snímků. Nějaké extra možnosti zde každopádně nehledejte – k dispozici jsou poměry stran 4:3, 16:9 a čtverec, tedy 1:1. Co se týče nastavení Fotoaparátu na poměr stran 16:9, tak je nutné zmínit, že v tomto případě dojde prostě a jednoduše k oříznutí (zúžení) poměru 4:3, nedochází tedy k roztažení. To jednoduše řečeno znamená, že se snímek lehce přiblíží, čehož si při přepínání můžete všimnout. Apple totiž 16:9 nebere jako výchozí rozměr, takže je nucen provádět tento ořez z výchozího formátu.