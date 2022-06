Nejnovější iPhony 13 umí natáčet klasické video až v rozlišení 4K při 60 FPS, a to dokonce s podporou Dolby Vision. Kvalita videí u jablečných telefonů je tedy všeobecně prakticky bezkonkurenční, každopádně pokud se chystáte v takovém rozlišení natáčet, tak k tomu musíte mít také dostatek místa v úložišti – jedna minuta toho nejkvalitnějšího videa totiž může zabrat klidně několik stovek megabajtů, ne-li více. Zároveň je důležité, abyste takový záznam měli kde přehrát, jelikož v opačném případě vám bude prakticky k ničemu. Dobou zprávou každopádně je, že si na iPhonu samozřejmě můžete změnit rozlišení a počet snímků za sekundu (FPS), abyste kvalitu záznamu přizpůsobili vašim potřebám a preferencím.

Jak na iPhone rychle změnit rozlišení a počet snímků za sekundu videa

Klasicky lze kvalitu videa již dlouhou dobu změnit v Nastavení → Fotoaparát, kde stačí rozkliknout Záznam videa či Zpomalený záznam a vybrat si. V některých případech však může být tento postup zbytečně zdlouhavý, například pokud potřebujete rychle něco natočit a uvědomíte si, že máte nastavenou špatnou kvalitu videa. Málo uživatelů ví o tom, že rozlišení i počet snímků za sekundu můžete před natáčením rychle změnit, bez nutnosti opuštění aplikace Fotoaparát. Stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste se na iPhonu přesunuli do aplikace Fotoaparát.

Jakmile tak učiníte, tak se ve spodním menu přesuňte do sekce Video či Zpomalený záběr.

či Následně věnujte pozornost pravému hornímu rohu obrazovky, kde se nachází zobrazené aktuální nastavení kvality videa.

kde se nachází zobrazené aktuální nastavení kvality videa. Klepnutím na aktuální rozlišení ho můžete jednoduše změnit;

ho můžete jednoduše tak stejně klepnutím na aktuální počet snímků za sekundu můžete provést změnu.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné před spuštěním natáčení videa rychle změnit nastavení kvality videa, a to konkrétně rozlišení a FPS. Zároveň díky zobrazeným údajům jednoduše vidíte, jakou kvalitu máte nastavenou, takže není nutné přecházet do Nastavení a zde zbytečně složitě kvalitu nastavovat. Pokud byste chtěli zjistit, kolik místa zabírá minuta záznamu v určitých kvalitách, tak stačí přejít do Nastavení → Fotoaparát → Záznam videa či Zpomalený záznam, kde dle potřebné informace najdete.