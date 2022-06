iPhone nejde bezdrátové nabíjení: 5 tipů, jak tento problém vyřešit

iPhone nejde bezdrátové nabíjení, se kterým se čas od času mohou setkat uživatelé jablečných telefonů. Ve většině případech se každopádně nejedná o něco vážného. Bezdrátové nabíjení umožňuje speciální cívka, která se nachází na zádech iPhonů s tím, že se nejedná o nějaký nespolehlivý díl. Pokud každopádně máte problémy s bezdrátovým nabíjením iPhonu, tak se vám tento článek bude hodit – ukážeme si v něm totiž 5 tipů, které vám mohou pomoci.

Restartování iPhonu

Ještě předtím, než se pustíte do čehokoliv jiného, tak zkuste váš iPhone restartovat. Mnoho uživatelů považuje restart za něco, co se nachází v každém článku a nemůže pomoci, jenže opak je pravdou. Ve skutečnosti totiž restartem odstraníte veškeré zjištěné chyby, které mohlo zařízení zaznamenat. Klidně tak mohlo dojít k chybě bezdrátového nabíjení, která se restartem odstraní. Neprovádějte však klasický restart, ale přejděte do Nastavení → Obecné → Vypnout, kde přejeďte prstem po Vypněte přejetím. Následně pár desítek sekund vyčkejte, iPhone znova zapněte a následně bezdrátové nabíjení vyzkoušejte. Tento zmíněný restart se oproti klasickému liší a je schopen vyřešit více chyb.

Kontrola bezdrátové nabíječky

Pravděpodobnost toho, že přestane fungovat nabíjecí cívka v iPhonu, je menší, než že přestane fungovat samotná bezdrátová nabíječka. To platí především u těch levnějších kousků, které v dnešní době seženete již za pár stovek. Bohužel, kvalita těchto bezdrátových nabíječek je často opravdu nízká, takže se krátké životnosti nelze divit. Pokud vám tedy bezdrátové nabíjení nefunguje, zkuste iPhone položit na jinou bezdrátovou nabíječku, pokud ji máte k dispozici. Jestliže se nabíjení spustí, tak máte vyhráno a víte, že stačí koupit novou nabíječku – tentokrát však ale rozhodně kvalitnější.

Bezdrátové nabíječky koupíte zde

Fotogalerie #2 bezdratove nabijecky 1 bezdratove nabijecky 2 bezdratove nabijecky 3 bezdratove nabijecky 4 +3 fotky bezdratove nabijecky 5 bezdratove nabijecky 6 Vstoupit do galerie

Správné umístění na nabíječku

Aby došlo ke spuštění bezdrátového nabíjení iPhonu, tak je nutné, aby byl na nabíječce položen správně. Největší problém s tímto můžete mít u bezdrátových nabíječek bez jakýchkoliv protiskluzových prvků. Z těchto nabíječek má iPhone jednoduše tendenci sklouzávat dolů či se jinak pohybovat, takže chvíli nabíjení může fungovat, a poté za ne. Ideální je, aby nabíječka nějakými protiskluzovými prvky disponovala. Většina bezdrátových nabíječek má jen jednu nabíjecí cívku, existují však i takové, které jich mají více, aby zaručily větší pokrytí. U těchto nabíječek se mohou nacházet nějaká „slepá místa“ mezi cívkami, kde nabíjení nebude fungovat. Zároveň je nutné zmínit, že nefunkční nabíjení může způsobovat také tlustější ochranný kryt, který byste měli sundat.

Aktualizace iOS

Nefunkční bezdrátové nabíjení může způsobovat také špatně fungující verze iOS. Jestliže jste vyzkoušeli všechny výše uvedené tipy, tak ještě zkontrolujte, že máte nainstalovanou poslední verzi iOS a případně proveďte aktualizaci, čímž se může problém vyřešit. Stačí přejít do Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru, kde lze aktualizace najít, stáhnout a vyhledat. Abyste do budoucna nemuseli aktualizace řešit, tak zde můžete aktivovat také automatické aktualizace iOS, což může přijít vhod.

Zkontrolujte záda iPhonu

Jak jsem zmínil výše, tak pravděpodobnost toho, že samovolně přestane fungovat nabíjecí cívka v iPhonu, je opravdu nízká. Samozřejmě ale pokud máte na iPhonu rozbitá záda, tak je pravděpodobnost zcela jiná. Vzhledem k tomu, že jsou záda skleněná, tak může dojít k tomu, že se nějaký malý střep dostane do útrob, čímž následně nabíjecí cívku poškodí. Všeobecně byste z bezpečnostních důvodů neměli iPhone s prasklými zády bezdrátově nabíjet a rozhodně byste měli co nejdříve zvážit opravu. Nutno zmínit, že nefunkčnost bezdrátového nabíjení může být způsobená také nekvalitní a neoriginální vyměněnou nabíjecí cívkou, která může přestat fungovat.