Zprávy můžete na jablečných zařízeních využít jak k psaní klasických SMS zpráv, tak i k posílání iMessage. Právě díky iMessage si mohou všichni uživatelé zařízení od Applu mezi sebou posílat zprávy naprosto zdarma, a to včetně obrázků, videí, souborů a ostatních dat, prakticky bez omezení. Co se týče odesílání textu, tak zajisté víte, že jej klasicky nemůžete žádným způsobem formátovat, tedy udělat tučným, podtrhnout či využít kurzívu. V tomto článku si ale ukážeme tip, pomocí kterého je možné část zprávy v rámci iMessage poslat tučně, což se může hodit.

Jak na iPhone ve Zprávách psát tučně

Odeslat zprávu s tučným textem se může hodit v hned několika případech. Primárně můžete tučný text využít v případě, že potřebujete na cokoliv dodatečně upozornit – máte tak jistotu, že si druhá strana zprávu opravdu přečte. Pro psaní tučného textu v aplikaci Zprávy je nutné, abyste aktivovali zobrazení pole Předmět, což docílíte následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde najděte a rozklikněte Zprávy.

kde najděte a rozklikněte Následně zde sjeďte opět dolů, a to ke kategorii SMS/MMS.

a to ke kategorii V rámci této kategorie pak aktivujte funkci Zobrazit pole Předmět.

Pomocí výše uvedeného postupu aktivujete zobrazení pole Předmět v konverzacích v aplikaci Zprávy. Nyní je nutné, abyste se v rámci Zpráv přesunuli do libovolné konverzace, kde se vám nad klasickým textovým polem objeví ještě textové pole Předmět. Cokoliv napíšete do tohoto textového pole, tak bude formátováno tučně, tudíž zde napište cokoliv co potřebujete a následně zprávu odešlete. Aby došlo k odeslání tučné zprávy, tak musíte vyplnit obě pole, tj. jak Předmět, tak iMessage. Omezením je, že takto tučně lze tedy psát jen na začátku zprávy. Zároveň lze tento způsob psaní tučného textu využít jen u iMessage.