Bloomberg: Pokud Apple na WWDC představí nějaký hardware, bude to tohle

Vývojářská konference WWDC je sice spjata primárně s představením nového softwaru v čele s operačními systémy z dílny Applu, minulost nám však již několikrát ukázala, že se na této akci nebojí kalifornský gigant vyrukovat ani s hardwarem. Ostatně, svou premiéru si tu odbyl první HomePod, iMac Pro, Mac Pro s Pro Display XDR nebo třeba starší iPady Pro. Nelze se proto absolutně divit tomu, že jablíčkáři spekulují nad tím, co by mohl Apple ze světa hardwaru ukázat tentokrát. Jak se však zdá, žádné terno to nebude.

O hardwaru na WWDC se svým způsobem rozpovídal před pár hodinami přední technologický reportér Bloombergu Mark Gurman. Proč svým způsobem? Jednoduše proto, že dle něj hardwarové plány Applu na WWDC pravděpodobně neexistují. Spekulované chytré brýle či AR/VR headset je totiž dle Gurmana skutečně stále ve fázi vývoje a testování, takže ani nedávné registrace ochranné známky pro “realityOS”, pod kterým by se měl skrývat operační systém pro brýle, neznamenají vyšší šanci na brzké představení.

Jediný produkt, který připadá hypoteticky do úvahy pro představení na WWDC, je dle Gurmana nová generace MacBooku Air s designem vycházejícím z MacBooků Pro či navráceným MagSafe portem. Je tu však jedno obrovské ale. Apple měl sice ještě nedávno skutečně chtít s novinkou na WWDC vyrukovat, ale vzhledem k současnému stavu jeho dodavatelského řetězce, který se potýká s velkými problémy, je nynější představení zařízení jen velmi málo pravděpodobné, jelikož by jej zkrátka neměl kdo v požadovaném množství vyrábět. Apple jej tak pravděpodobně ukáže až na podzim, kdy doufá ve zlepšení situace. Pokud tedy na stroj čekáte s tím, že jej uvidíte zřejmě už příští týden, začněte se pomalu smiřovat s tím, že se tak nestane.