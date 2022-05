Apple u letošního MacBooku Air nepočítá s výrazným vylepšením procesoru

Poslední generace MacBooku Air byla představena již na konci roku 2020 a tak je bezesporu na čase, aby Apple co nejdříve vyrukoval s jeho novou generací. To by se naštěstí mělo do konce letoška alespoň podle informací od leakerů skutečně stát, avšak s trochou nadsázky se dá říci, že ne každého novinka zřejmě potěší. Zatímco designově se totiž změní, procesorově zřejmě nikoliv.

V předešlých měsících prozradily zdroje předního Apple analytika Ming-Chi Kua, že má Apple v plánu do nové generace MacBooku Air nasadit opět čip M1, který využívá i jeho předešlá generace. A jak se nyní zdá, plány kalifornského giganta se zatím nezměnily. Kuo totiž před pár hodinami opět zopakoval, že jeho zdroje stále trvají na nasazení čipu M1, maximálně pak jeho mírně vylepšené verze. V žádném případě se však nebude jednat o výrazně přepracovaný čipset hoden nést označení M2. Ta se totiž očekává až nejdřív v příštím roce, kdy Apple zřejmě odstartuje přechod celé své produktové řady na čipy Apple Silicon plnohodnotné druhé generace.

Kdy přesně nový MacBook Air dorazí není v tuto chvíli bohužel zcela jisté. Co však již víceméně jisté je, je nový design vycházející z MacBooků Pro představených na konci loňského roku. Těšit se tedy můžeme na hranaté šasi, designově mírně upravenou klávesnici a možná i výřez v displeji. Počítá se rovněž s nasazením MagSafe nabíjení, které je mezi jablíčkáři roky velmi oblíbené. Snad tedy bude stát novinka za to.