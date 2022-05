Jak zjistit název písničky: 5 způsobů na iPhone, které byste měli znát

Jak zjistit název písničky je výraz, který i v dnešní době stále vyhledává mnoho uživatelů. Zatímco ještě před několika lety byste se pro nalezení skladby museli do vyhledávače pokusit vepsat odposlechnutý text, tak aktuálně už se s moderními technologiemi nejedná o nic složitého. Skladbu si můžete jednoduše nechat vyhledat pomocí vašeho iPhonu – stačí, abyste spustili aplikaci a vyčkali, až dojde k rozpoznání. Nejznámější aplikací pro vyhledávání skladem je Shazam, který aktuálně již po dobu několika dlouhých let vlastní samotný Apple. Pojďme se proto společně podívat na 5 způsobů, jak pomocí iPhonu zjistit název písničky.

Aplikace Shazam

Jak už jsem zmínil výše, tak nejznámější aplikací pro rozpoznávání skladeb je Shazam. Pokud tedy chcete nějakou skladbu rozpoznat, tak stačí, abyste si tuto aplikaci stáhnuli z App Store. Následně se do ní přesuňte a případně se přihlaste, zároveň můžete ihned nastavit nějaké základní funkce aplikace. Pro spuštění poslouchání pro zjištění názvu skladby už pak jen stačí klepnout na hlavní stránce na logo Shazamu, čímž se rozpoznávání spustí. Popřípadě, pokud logo podržíte delší dobu, tak zůstane Shazam puštěný v pozadí a bude rozpoznávat veškeré přehrávané skladby.

Ovládací centrum

Dalším způsobem, který můžete pro spuštění rozpoznávání skladeb využít, je přidání ikony do ovládacího centra. Pokud si ikonu pro rozpoznání hudby do ovládacího centra přidáte, tak ho následně stačí kdykoliv a kdekoliv otevřít a klepnutím rozpoznávání spustit. Rozpoznávání funguje i bez nainstalované aplikace Shazam, každopádně pro lepší uživatelskou zkušenost a další funkce se však rozhodně vyplatí tuto aplikaci nainstalovat. Zmíněnou ikonu pak přidáte tak, že přejdete do Nastavení → Ovládací centrum, kde sjeďte níže ke kategorii Další ovládací prvky. Zde už jen stačí klepnout na ikonu + u prvku Rozpoznávání hudby.

Siri

Nemůžete zrovna vzít váš iPhone do ruky a nutně potřebujete rozpoznat nějakou skladbu, která zrovna hraje? I v tomto případě se nejedná o žádný problém, jelikož můžete využít Siri. Aby Siri začala skladbu rozpoznávat, tak stačí, abyste ji aktivovali, a to prostřednictvím aktivačního příkazu Hey Siri. Jakmile jablečnou hlasovou asistentku aktivujete, tak už jen stačí vyslovit příkaz Name that tune, popřípadě What is name of this song či jednoduše Shazam!. Ihned poté začne Siri skladbu rozpoznávat, a poté zobrazí výsledek. Následně se případně můžete ihned přesunout do aplikace Shazam, odkud lze skladbu spustit, popřípadě o ní zobrazit další informace.

Zkratky

Skladbu můžete jednoduše rozpoznat i skrze aplikaci Zkratky. V té si můžete přímo vytvořit zkratku pro rozpoznání skladby, kterou si následně můžete vložit na plochu mezi ikony aplikací. Jakmile pak budete chtít rozpoznat nějakou skladbu, tak stačí, abyste na tuto ikonu na ploše klepnuli. Pro vytvoření této zkratky přejděte do aplikace Zkratky, kde si vytvořte novou zkratku, a poté do seznamu akcí přidejte tu s názvem Rozpoznat na Shazamu. Následně si nahoře zvolte název zkratky, poté klepněte vpravo nahoře na ikonu nastavení a stiskněte Přidat na plochu, kde si nastavte podrobnosti.

Apple Watch

Veškeré skladby můžete jednoduše nechat rozpoznat také skrze Apple Watch. Využít v tomto případě můžete na jablečných hodinkách buď aplikaci Shazam, popřípadě můžete samozřejmě o rozpoznání skladby požádat Siri, a to prostřednictvím výše zmíněných příkazů, tj. například Name that tune, popřípadě What is name of this song či jednoduše Shazam!. Jakmile dojde k rozpoznání skladby, ihned se vám zobrazí výsledek. Veškeré výsledky jsou samozřejmě synchronizovány s iPhonem, takže můžete využít Apple Watch k rozpoznání skladby a informace o skladbě pak zobrazit na jablečném telefonu.