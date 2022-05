Elektrokoloběžky jsou v poslední době opravdu velikým trendem. Všímat si jich můžete prakticky kdekoliv. Ve velkých městech existují speciální služby k pronájmu koloběžek, mnoho jedinců si však elektrokoloběžky oblíbilo tak moc, že si pořídili vlastní. Pokud se i vy chystáte si elektrokoloběžku pořídit a ještě jste na ni nikdy nejeli, popřípadě pokud byste si ji chtěli prvně vyzkoušet, tak se vám bude hodit tento článek. V tom se totiž podíváme na 5 tipů, jak začít jezdit na elektrokoloběžce.

Vyberte si ideální místo

Ještě jste na elektrokoloběžce nikdy nestáli? Pokud jste si odpověděli kladně, tak zapomeňte na první jízdu v provozu, popřípadě na vysoce frekventovaných místech. Namísto toho si zkuste najít nějaké rovné a zpevněné místo bez děr, popřípadě silnici, na které nejezdí auta. Zároveň je důležité, abyste si zmapovali terén okolo sebe, abyste věděli, zdali se v okolí náhodou nenachází nějaké překážky. Vybrané místo musí být dostatečně velké a přehledné, jakmile si na koloběžku zvyknete, tak samozřejmě můžete přejít kamkoliv jinam.

Bezpečnost je nejdůležitější

Stejně jako to platí například u jízdy na kole či na motorce, tak i v případě elektrokoloběžky je nejdůležitější vaše bezpečnost. Je nutné zmínit, že prakticky na všech podobných prostředcích vám prostě a jednoduše hrozí riziko pádu a může se stát, že i ti nejvíce zkušení uživatelé elektrokoloběžek nějaký ten karambol ještě zažijí. Nezapomínejte tedy na vaše zdraví a stavte bezpečnost vždy na první místo. Při jízdě na koloběžce nezapomeňte mít nasazenou minimálně helmu, ideálně můžete využít také různé chrániče. Zároveň si na minimálně první jízdy oblečte takové oblečení, které vám zakryje tělo, abyste v případě pádu minimalizovali odřeniny.

Zkontrolujte koloběžku

Předtím, než se rozhodnete vyrazit, tak je nutné elektrokoloběžku zkontrolovat – to poslední, co chcete je, aby vám například přestala brzdit, popřípadě aby s ní byl nějaký jiný problém. Před jízdou tedy zkontrolujte, že jsou brzdy stoprocentně funkční, tak stejně zkontrolujte také plyn, který by měl být plynulý a neměl by vynechávat. Dále nezapomeňte zkontrolovat nahuštění a stav obou gum. Nezapomeňte také nastražit své uši, a pokud uslyšíte nějaké nezdravé zvuky, raději koloběžku odložte. Zároveň se přesvědčte i o tom, že je elektrokoloběžka dostatečně nabitá.

Vyvarujte se základním chybám

Existuje několik základních chyb, kterých se začátečníci ve světě elektrokoloběžek hromadně dopouštějí. Chcete-li zůstat v bezpečí a jízdu si užít, tak je důležité se těmto chybám vyvarovat. Primárně byste si měli dát pozor na to, abyste hned nedali zbytečně moc plynu. V takovém případě může koloběžka poskočit dopředu, což může vést až k pádu. To samé pak platí i u brzd – pokud velmi prudce zabrzdíte, riskujete ztrátu kontroly a pád. Při brždění byste se na koloběžce měli lehce zaklonit a tlak na brzdy postupně zvyšovat podle toho, jak koloběžka zpomaluje. Zároveň se vyvarujte také přílišnému naklánění v zatáčkách – elektrokoloběžka není motorka. Lehce se samozřejmě naklánět můžete, ale nesmíte to přehnat. V neposlední řadě si dávejte pozor také na prudké otáčení řídítek. Zatáčet byste měli vždy plynule, aby nedošlo k pádu.

Vyrážíme

Jestliže jste si prošli veškeré výše uvedené body, tak jste připraveni vyrazit. Pokud si chcete prvně vyzkoušet jízdu na koloběžce Bolt, tak v tomto odstavci najdete postup, jak s koloběžkou můžete vyjet. Postup je ale víceméně stejný u všech ostatních elektrokoloběžek. Prvně tedy zvedněte stojan, následně položte slabší nohu na koloběžku a silnější nohu využijte k odražení od země. Následně, jakmile budete v pohybu, začnete pomalu a lehce přidávat plyn. Zpočátku jezděte pomalu a rychlost začnete zvyšovat až po zvyknutí si. Pro zatočení stačí otočit řídítky, nezapomeňte však, že zatáčení musí probíhat plynule. Jakmile budete chtít zastavit, tak začněte brzdit zadní brzdou a lehce se zakloňte, jako byste si chtěli sednout na židli. Nakonec nezapomeňte dát jednu nohu dolů, a pokud jízdu chcete ukončit, tak vytáhněte stojan.

