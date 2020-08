Celosvětový unikát: Elektrokoloběžky Bolt dorazily do dvanáctitisícových Boskovic

Celosvětový unikát. Tak přesně takto by se dal s trochou nadsázky označit čerstvý krok společnosti Bolt, která se kromě rozvozu jídla či autodopravy věnuje i provozování sdílených elektrokoloběžek v mnoha městech světa. Ty ještě donedávna spojovala jedna věc – konkrétně velikost. Koloběžky byly totiž dostupné jen ve městech s počtem obyvatel převyšujícím 40 tisíc, což jsou zpravidla města krajská či v menších státech dokonce hlavní. To už však nyní neplatí. Před pár dny totiž dorazily elektrokoloběžky Bolt do bezmála dvanáctitisícových Boskovic. A jelikož v nich žiji, měl jsem premiéru této novinky doslova jako na dlani.

Elektrokoloběžky Bolt jste si mohli ještě donedávna užít jen v Olomouci, v Praze a Brně jsou totiž elektrokoloběžky provozovány jinými firmami. O to překvapivější proto nyní je jejich nasazení právě do Boskovic, které se svou velikostí řadí spíše k menším městům. To zástupce Boltu v rozhovoru pro portál Ohlasy vysvětlil tím, že se ze strany firmy jedná o test toho, zda je podobná služba z hlediska provozování smysluplná i na maloměstě, jelikož nic takového doposud žádná podobná firma neotestovala. Boskovice jsou dle jeho slov dokonce nejmenším městem na světě, ve kterém jsou provozovány elektrokoloběžky. Na komplexnější výsledky si sice bude muset Bolt ještě počkat, avšak z vlastního pozorování musím říci, že o koloběžky je zatím zájem enormní.

V Boskovicích je prozatím dostupných 30 elektrokoloběžek, které si lze standardně zapůjčit za pomocí aplikace Bolt na smartphonu. Cena zápůjčky koloběžky je poměrně příznivá – za minutu jízdy zaplatíte 4 koruny, přičemž po pěti minutách se začnou za další ujeté minuty strhávat koruny tři. Pokud pak chce člověk řádit na koloběžce co možná nejdéle, zaplatí za ní maximálně 625 korun (což se vyplatí v situaci, kdy chci jezdit více než 3:45 hodiny). Koloběžky jsou rozmístěné víceméně po celém městě s tím, že je lze i téměř po celém městě zaparkovat – samozřejmě však tak, aby nepřekážely lidem ani dopravním prostředkům. Soudě dle prvních desítek hodin provozu koloběžek Bolt bych se nebál říci, že i na maloměstě, ve kterém je v docházkové vzdálenosti dostupné prakticky vše, najdou elektrokoloběžky uplatnění. Zájem o ně je totiž zatím opravdu velký a to jak mezi mladší generací, tak i tou starší. Osobně se mi navíc zdá, že je lidé od prvopočátku nevnímají jen jako zábavu, ale jako plnohodnotný dopravní prostředek, který jim dokáže usnadnit život. Koloběžky jsou totiž využívány i ke zcela běžným věcem jako například rychlému transportu na nádraží či převozu nákupů z obchodů na periferii Boskovic do centra. Na druhou stranu, podobné pojetí se svým způsobem dalo očekávat, jelikož se Bolt nastěhoval do města, jehož městská hromadná doprava není (logicky, vzhledem k velikosti Boskovic) v žádném případě na takové úrovni jako MHD ve větších městech.

Osobně jsem velmi zvědavý na to, jak se bude Boltu v Boskovicích dařit a zejména pak na to, zda se jeho nasazení sem ukáže natolik dobrým tahem, že odstartuje malý koloběžkový boom i v dalších maloměstech po celém světě. Odpovědi na tyto otázky nicméně přinesou až následující týdny či měsíce. Ať tak či onak, za svou odvahu si Bolt rozhodně zaslouží palec nahoru a totéž platí i o městu samotném.