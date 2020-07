Vyzkoušeli jsme sdílené koloběžky Bolt: Super zábava za celkem vysokou cenu

Když začala jedna ze zelených koloběžek parkovat hned před naším domem, pár týdnů poté, co jsem o ni pravidelně zakopával, jsem se rozhodl, že bych tomuto pekelnému stroji mohl dát šanci. Jsem z generace, která zažila první mikro koloběžky a svého času jsem na sídlišti zvládal i 360tky. Ovšem to mi bylo o patnáct let méně a k pohybu vpřed jsem používal výhradně vlastní svaly. Stáhl jsem tedy aplikaci Bolt, přepnul režim na zobrazení koloběžek, přidal platební kartu a rozhodl se dát tomu zelenému nesmyslu šanci.

Před první jízdou vás aplikace sama vyzve k tomu, abyste si prošli tutoriál, ve kterém vás seznámí s ovládáním koloběžky a s tím, jak vše funguje a jak dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Upozorní vás také na možnost aktivace takzvaného režimu začátečníka, který omezí maximální rychlost koloběžky na 15 km/h. Jakmile jste vše pochopili, stačí najít na mapě nejbližší koloběžku, přijít k ní a nascanovat přes aplikaci Bolt QR kód, který je umístěn na řídítkách. Koloběžka rozsvítí zelenou LED diodu, která vás informuje o tom, že je připravena k jízdě. Zároveň se rozsvítí také přední a zadní světlo a aplikace začne nemilosrdně účtovat každou minutu, kdy se vozíte.

První, co zjistíte, je, že s páčkou rychlosti je potřeba alespoň ze začátku pracovat skutečně velmi jemně. Obzvlášť děti nebo ženy, které mají malou hmotnost, totiž mohou snadno skončit na zemi tím, že dají hned na začátku plný plyn a nebudou připraveni na sílu, kterou dokáže koloběžka vyvinout. Rychlost na rovince je až 25 km/h, což se nemusí zdát na první pohled jako nic závratného, ale pro začátečníka je to rychlost, při které se může snadno stát nehoda. Abyste se vyvarovali nějakým nepříjemnostem, je skutečně dobré si před jízdou aktivovat v aplikaci režim začátečník, který následně výkon koloběžky omezí na 15 km/h. Jakmile si na jízdu zvyknete, můžete tento režim zrušit a využívat plného výkonu koloběžky. Výkon samotné koloběžky je velmi dobrý a i 100 kg člověka dokáže vyvézt do poměrně velkého stoupání, na rovince je to pak při maximální rychlosti poměrně „fičák“.

Co se brzd týká, koloběžka brzdí zadní kolo, a to pomocí páčky tak, jak to znáte například z jízdního kola. Brzda je jednou z nejlepších věcí na celé koloběžce. Nebrzdí totiž tak, aby hrozilo, že při prudkém zmáčknutí páčky spadnete, ale zároveň je poměrně účinná a i při vysoké rychlosti vás dokáže poměrně rychle zpomalit minimálně do rychlosti, při které již můžete z koloběžky seskočit. Za brzdy má tedy Bolt jednoznačně palec nahoru. Koloběžka má navíc zadní světlo na blatníku, které nejen že svítí, ale funguje také jako brzdové světlo a ukáže lidem za vámi, že brzdíte nebo přibržďujete.

Pokud narazíte na plně nabitou koloběžku, máte k dispozici dojezd 40 km. Je pak nutné podotknout, že dojezd výrazně ovlivnuje to, kudy jedete a jakou váhu má jezdec. V praxi však dokážete v podstatě kdykoli urazit minimálně 30 km u plně nabité koloběžky. V podstatě vždy pak najdete koloběžku, jejíž dojezd je větší než 10 km, protože koloběžky s nižším dojezdem jsou postupně sváženy kurýrní službou na nabití. Jak jsem uvedl v úvodu, není problém si předem zjistit, jaký dojezd daná koloběžka nabízí. Je také potřeba si uvědomit, že urazit na koloběžce třeba 20 kilometrů v reálu znamená jízdu na minimálně hodinu (vždy totiž nemůžete jet na plný plyn).

Jakmile chcete svou jízdu ukončit, můžete koloběžku zaparkovat prakticky kdekoli na mapě mimo zóny, které mají parkování zakázáno a mimo míst, kde bude zavazet komukoli nebo čemukoli. Typicky tak koloběžky najdete u sloupů veřejného osvětlení, před dětskými hřišti a tak podobně. Na místě, kde chcete jízdu ukončit, stačí vzít do ruky iPhone a v aplikaci Bolt zvolit možnost „ukončit jízdu“. Následně koloběžku postavíte na integrovaný stojan, a ještě ji vyfotíte, aby aplikace ověřila, že je koloběžka zaparkována v souladu s pravidly.

Hned poté, co vás aplikace informuje o tom, že vaše jízda byla úspěšně ukončena, je z kreditní karty stržena částka odpovídající počtu minut + poplatku za samotné odemknutí koloběžky. Do mailu vám zároveň dorazí faktura. Bohužel nikde v aplikaci ani nikde v rámci faktury jsem nenašel počet ujetých kilometrů nebo něco jako je historie jízd. Tu sice aplikace nabízí, ale týká se pouze jízd v rámci taxíků, nikoli koloběžek. Vypočítat počet ujetých kilometrů není samozřejmě nic složitého – zvlášť, když je poplatek za vypůjčení uveden ve faktuře. Ovšem v roce 2020 bych si přece jen představoval nějaký počet kilometrů, maximální rychlost, kterou jsem jel a podobné informace, které klasické elektrické koloběžky poskytují standardně.

Největší výhodou koloběžek je fakt, že jsou v současné době již ve spoustě měst Evropy a vy tak jako turista můžete cestovat od památky k památce mnohem rychleji, než po vlastní ose a stihnout toho za den víc než kdy předtím. Pokud navíc používáte zdravý rozum, mám pocit, že se jedná o poměrně bezpečný dopravní prostředek, který na rozdíl od jeho konkurentů není až tak životu nebezpečný nejen pro vás, ale i pro chodce. Vždy jde však především o to, jak koloběžku využijete a jakým způsobem budete ohleduplní k ostatním. Pro lidi, kteří chtějí koloběžku využít při již zmíněném turismu nebo jednou za týden, když chtějí zajet na jedno jinak než taxíkem, pak je to super věc.

Pokud však chcete sdílenou koloběžku používat na téměř denní bázi, brzy zjistíte, že vás vyjde levněji pořídit si vlastní stroj. Jednak se vám často stane, že nejbližší koloběžka je až několik set metrů od vašeho domu, ale hlavně brzo zjistíte, že náklady na půjčení koloběžky jsou poměrně vysoké. Cena za vypůjčení je 50 centů, tedy zhruba 13 korun. Za každou minutu, kdy máte koloběžku půjčenou pak zaplatíte 15 centů, což jsou zhruba 4 koruny. Vypůjčení na hodinu vás tak vyjde na 253 Korun, což není zrovna levná záležitost. Pokud byste tedy brali koloběžku čistě jako dopravní prostředek, je výrazně levnější prakticky vždy jet městskou hromadnou dopravou a to i při krátkých vzdálenostech.

Koloběžky Bolt rozhodně doporučujeme vyzkoušet všem, kteří chodí okolo těch divných zelených věcí a zatím nenašli odvahu nebo chuť. Je to perfektní odreagování ať už je vám 15 nebo 50 a rozhodně se jedná o super zábavu, ke které je však potřeba přistupovat s rozumem a opatrností, tak jako ke všem podobným aktivitám. Pokud vás začne jízda na elektrické koloběžce bavit, pak si zřejmě brzo pořídíte vlastní. Pokud budete chtít jezdit jednou za týden nebo při cestách po Evropě v různých metropolích, pak je Bolt přesně tím, co vám usnadní život.