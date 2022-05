Apple letos vyrobí méně iPhonů než se původně očekávalo

Zatímco v předešlých letech Apple výrobu iPhonů strmě navyšoval o miliony či dokonce nižší desítky milionů kusů každý rok, letošek má být v tomto směru zcela odlišný. Tvrdí to alespoň zdroje agentury Bloomberg, dle kterých má Apple letos v plánu “jen” zopakovat to, co se mu povedlo v loňském roce.

V roce 2021 vyrobil Apple, respektive pak jeho dodavatelé, podle dostupných informací zhruba 220 milionů kusů nových iPhonů. Přestože ještě nedávno svět počítal s tím, že pro letošek má být v plánu alespoň 240 milionů vyrobených iPhonů, což měl ostatně i samotný Apple oznámit svému dodavatelskému řetězci, nyní měl své plány přehodnotit a to tak, že nově je cíl vyrobit za letošek 220 milionů kusů nových iPhonů. Proč tomu tak je sice oznámeno nebylo, jako nejpravděpodobnější varianta se však nabízí kombinace krize s dostupností komponentů v kombinaci se strachem Applu z nízkého odbytu, který by se mohl dostavit kvůli současné finanční situaci ve světě, který drží inflace. S ohledem na tuto skutečnost se tak nedá vyloučit ani to, že nakonec Apple svůj plán ještě přehodnotí a výrobu ještě více utlumí. “Ležáky” na skladě totiž chtít určitě nebude.

Jak už však bývá u podobných útlumů zvykem, jsou rozvrženy tak, aby je uživatelé pocítili jen minimálně, což znamená například to, že se dotknou zejména starších modelů, o které již není mezi uživateli takový zájem. Novějších iPhonů v čele s těmi chystanými na podzim by se nové kroky Applu dotknout neměly, byť je třeba jedním dechem dodat, že minimálně u řady 14 se problémy s dostupností očekávat dají. Už nyní totiž prosakují z dodavatelského řetězce zprávy o určitých komplikacích, které jim zřejmě zajistí dodací doby podobné těm, na které jsme byli zvyklí u iPhonů 13 Pro a starších – tedy řádově týdny či klidně jednotky měsíců.