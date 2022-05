Apple na přijetí USB-C nespěchá, letošní AirPods Pro jej ještě nedostanou

Není tomu tak dávno, co se začaly na světlo světa dostávat velmi zajímavé informace o tom, že má Apple v plánu v dohledné době přejít u svých produktů kompletně na USB-C. Ve velkém má tento přechod započít iPhone 15 (Pro) chystaný na příští rok s tím, že jej mají následovat AirPods, Battery Packy, ale třeba i Magic periferie a tak podobně. Pokud jste však doufali v to, že se Apple rozhodne být v tomto směru ještě ráznější a USB-C začne přijímat již letos, aby tak svým fanouškům usnadnil nabíjení, jste na omylu – tedy alespoň podle analytika Ming-Chi Kua.

Byl to právě Kuo, který relativně nedávno přišel s tvrzením, že má Apple přechod z Lightningu na USB-C v plánu, přičemž právě AirPods byly jedním z konkrétně jmenovaných produktů, kterých se přechod dotkne. Před pár desítkami minut však tento analytik na svém Twitteru prozradil, že dle jeho zdrojů Apple na přechod na USB-C rozhodně netlačí, o čemž nás přesvědčí letošní generace AirPods Pro chystaná na podzim. Přestože je u ní potenciál na to, že na pultech obchodů setrvá minimálně dva roky, přičemž pravděpodobnější je životnost ještě delší (s ohledem na nynější AirPods Pro), Apple u ní nasadí opět jen Lightning namísto USB-C. Nového typu portu se tedy dočkají až AirPods Pro 3, popřípadě Apple příští rok na podzim vydá “dvojkové” AirPods s upgradovaným pouzdrem, jako tomu bylo i nedávno s MagSafe pouzdry.

Co se týče startu výroby nových AirPods Pro, ten má Apple podle Kua naplánován na začátek druhé poloviny roku, aby je byl schopný bez problému v průběhu podzimu světu jednak představit, ale hlavně v dostatečných objemech prodávat. Předešlé generace AirPods totiž prodejně doplácely na to, že jich Apple neměl příliš mnoho předvyrobených, což se odrazilo na jejich dostupnosti. Aby se tedy tomuto problému vyvaroval, nezbývá Applu nic jiného než se předzásobit v co možná největším množství, aby na sluchátka nemuseli jeho zákazníci čekat.