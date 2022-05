Apple byl blízko koupě herního giganta EA

Herního giganta Electronic Arts zřejmě není třeba jakkoliv více představovat. Jedná se totiž o jednu z nejvýraznějších ikon herního průmyslu posledních let, která stojí například za sportovními sériemi FIFA, NHL, vesmírným RPG Mass Effect nebo třeba v minulosti i za hrami ze světa Harryho Pottera. Když proto relativně nedávno vypluly na povrch informace o tom, že je EA údajně na prodej, kdekdo byl překvapen. A překvapení mohlo být ještě větší.

Podle nových informací mělo vedení EA o potenciální fúzi s jiným technologickým gigantem jednat s celou řadou společností, které mu dávaly pro rozvoj značky smysl. A jak už asi tušíte, mezi nejžhavější kandidáty patřil i Apple, který by získáním EA konečně pořádně vkročil do herního světa, který mu v současnosti stále uniká a který má přitom už nyní obrovský potenciál. Krom Applu měly být osloveni například i zástupci Disney či Amazonu, avšak ani s jedním EA nakonec nenašlo společnou řeč a plány na prodej tak byly odpískány.

Pokud by se Applu získat EA podařilo, je prakticky jisté, že by to znamenalo výrazný příliv her na macOS, stejně jako na iPhony či v ideálním případě i Apple TV. Naprostá většina zdrojů obeznámených s plány Applu se totiž netají tím, že by kalifornský gigant do herního průmyslu pronikl velmi rád, ale zatím nenašel vhodná vrátka. Nicméně už to, že s EA jednal je z hlediska rozvoje her na Apple produktech velmi slušným příslibem do budoucna.