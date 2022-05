AirTag pomohl policii dopadnout ozbrojeného lupiče

Přestože slýcháme v souvislosti s AirTagem v posledních měsících spíš kritiku kvůli jeho zneužitelnosti pro sledování uživatelů, rozhodně se mu nedají upřít ani jeho pozitivní využití. Jedním takovým se nedávno pochlubili policisté z Portlandu.

Na konci minulého týdne se portlandská policie musela vypořádat s několika loupežnými přepadeními, které měl na svědomí tentýž mladý muž. Ta se sice zprvu odehrávala primárně v obchodech, později se však pachatel vloupal i do hotelu, ve kterém vykradl jeden z hotelových pokojů. Právě to se mu však stalo osudným. Odcizil v něm totiž předmět, ve kterém byl ukryt AirTag, čehož si byl jeho majitel velmi dobře vědom a policii tuto skutečnost nezapomněl oznámit. Pro tu tak bylo následné dopadení lupiče naprostou hračkou, jelikož šla de facto na jistotu. Muže bez problému zadržela a následně jej obvinila z loupeží a krádeží, za což si půjde zcela určitě odsedět nějaký čas do vězení.

Ačkoliv lze tedy AirTagy skutečně využívat i k nekalým věcem typu sledování osob a tak podobně, pravdou je, že jejich využití pro ochranu a sledování předmětů ve vašem vlastnictví stále nad nekalým používáním převládá a i proto se ostatně těší tento produkt u uživatelů velké popularitě. Nechme se tedy překvapit, zda se jej Apple v budoucnu rozhodně vylepšit a jeho využitelnost se tak tedy posune ještě dál.