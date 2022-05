Fortnite je díky GeForce Now konečně opět hratelný i na iPhone

Herní studio Epic Games, které stojí za veleúspěšným dílem v podobě hry Fortnite, způsobilo před několika měsíci opravdu velký poprask. Hráči si Fortnite mohou, tedy mohli, zahrát na jakémkoliv zařízení s jakýmkoliv operačním systémem. Aktuálně však není tato zmíněná hra oficiálně k dispozici ani pro iOS, ani pro Android. Studio Epic Games totiž zásadně porušilo podmínky App Store a Google Play, kvůli čemuž následně došlo k odstranění Fortnite z obou těchto aplikačních obchodů.

Herní studio Epic Games samozřejmě kvůli odstranění z App Store a Google Play ztratilo část svých tržeb, které pochází především z mikrotransakcí. Když už jsme u těch mikrotransakcí, tak právě kvůli nim se rozhodl Apple i Google k odstranění Fortnite ze svých aplikačních obchodů. Epic Games totiž obcházelo systém a nevyužívalo požadované způsoby plateb, takže technologičtí giganti nezískávali svůj podíl z prodejů. Zatímco uživatelé telefonů s operačním systémem Android mohou díky otevřenosti systému Fortnite nainstalovat mimo Google Play, tak to samé nelze říct o iOS. Jablečný operační systém je totiž uzavřený a jiným způsobem, než z App Store, zde aplikace nestáhnete a nenainstalujete.

Jak se ale říká – kde je vůle, tam je cesta. Epic Games začalo prakticky ihned po odstranění spolupracovat se společností Nvidia, která již v té době nabízela herní streamovací službu GeForce Now. Po několika týdnech vývoje tak mohli díky GeForce Now hráči opětovně Fortnite na jablečných telefonech spustit a hrát, do té doby však pouze s připojeným externím ovladačem. Nutno ale zmínit, že nyní došlo k vydání aktualizace, kterou postupně Nvidia začíná uvolňovat mezi uživatele. Díky ní již bude možné hrát Fortnite na iPhonech (ale i telefonech se systémem Android) klasickým způsobem, tedy s využitím dotykového ovládání. To znamená, že hráči při využívání GeForce Now nepoznají prakticky žádný rozdíl a zážitek bude stejně dobrý jako v minulosti. Nvidia tohle dotykové ovládání pro Fortnite testovala několik měsíců v rámci uzavřené bety s více než 500 tisíci testery, takže je vš maximálně vyladěno.

Zatímco na Androidu lze ke streamování her z GeForce Now stáhnout stejnojmennou aplikaci, tak v případě iOS je nutné přejít do rozhraní webové aplikace skrze Safari. Může za to fakt, že Apple nepovolil umístění GeForce Now do App Store, a to opět kvůli porušení podmínek. Z vlastní zkušenosti však mohu říct, že streamování her skrze Safari s využitím GeForce Now funguje opravdu parádně, a pokud nad ním uvažujete, tak se nemáte čeho bát. Služba GeForce Now je k dispozici zdarma, avšak samozřejmě s omezeními – mezi dvě největší patří maximálně hodinová relace hraní a nutnost čekat v řadě na připojení. Za 269 korun měsíčně si můžete pořídit předplatné Priority s až šestihodinovou relací a prioritním přístupem, na 539 korun pak vychází vrcholné členství RTX 3080, které nabízí až osmihodinovou relaci, RTX, stream až v rozlišení 4K apod. Při výběru půlročního předplatného jsou ceny nižší. Skrze GeForce Now můžete jednoduše streamovat mraky různých her, nikoliv pouze Fortnite. Propojit si můžete například vaši Steam knihovnu a hrát kdykoliv a kdekoliv, stačí vám pouze připojení k internetu.